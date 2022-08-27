認轉發籲白票帖 福利工作員緩刑

官稱同級法院案例沒約束力 但具參考

辯方求情稱，被告陳星（58歲）在鄰舍輔導會照顧殘疾及智障人士；他只是一時愚蠢犯案，被捕後與廉署合作及坦白認罪，現已知錯及承諾不會再犯。辯方稱，被告無同類案底，望法庭考慮早前就3宗相同控罪案件判監兩個月及緩刑，同樣以緩刑或社會服務令處理本案。

指最大求情理由是認罪

案情稱，立法會換屆選舉提名期和選舉期前夕，即去年10月29日，立法會兼區議會兼前議員許智峯在facebook提出「如水計劃」，煽惑讀者在選舉投白票表達對政府的不滿，並邀請讀者轉發帖文宣揚計劃。翌日，廉署發新聞稿提醒市民切勿發布或轉載非法內容，否則違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》。

當晚10時許，被告在名為「Douglas Chan」的facebook專頁轉載帖文，該帖文可供公眾閱覽，並展示至11月2日。同年12月9日，廉署人員拘捕被告，發現其手機登入了該專頁和涉案帖文。被告於警誡錄影下承認他是專頁唯一使用者，以及曾在該專頁轉載帖文。

廉署去年11月底獲裁判官簽發手令通緝許智峯。許智峯涉嫌在個人社交媒體專頁展示貼文，煽惑他人在2021年立法會選舉中投白票。

【案件編號：WKCC 2642/22】