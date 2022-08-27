去年60歲以上個案佔整體44% 見新高 自殺長者10年增逾半 團體籲勿禁聚會

【明報專訊】關注自殺機構「生命熱線」昨發表本港自殺死亡及年度求助個案數據分析，發現長者自殺數字呈上升趨勢，去年1010宗自殺案中446名為長者，較5年前升逾兩成，對比10年前更升逾五成半。生命熱線執行總監吳志崑冀政府面對新一波新冠疫情平衡長者身心需要，勿再嚴格收緊社交距離措施，尤其勿禁跨家庭聚會，令長者維持社交活動。
機構以去年死因裁判法庭自殺個案的初步數據分析，發現本港整體自殺個案數字上升，由2017年916宗升至去年1010宗，5年升逾10%。60歲以上長者自殺數字亦升，去年446宗，較2017年363宗升逾兩成，較10年前286宗更升逾五成半。長者自殺佔整體個案比例續按年上升，最新佔比約44%，為歷史新高，較10年前升約10個百分點。
生命熱線上半年接7萬來電 升兩成
機構稱，疫情下去年下半年至今接獲的求助持續高企，月均逾萬宗，今年上半年累計接獲近7萬宗來電，較去年同期升兩成，5月單月更有近1.3萬宗來電，估計與疫情及社交距離措施有關。
有曾求助長者稱情緒受疫情困擾，80多歲陳婆婆本有胃病，丈夫則腦退化，她稱因照顧壓力大有輕生念頭，兩人今年3月更同染新冠，當時很擔心需住隔離設施，染疫不能出門買餸令她焦慮，後得生命熱線義工致電慰問及協助才改善。
生命熱線名譽顧問精神科專科醫生崔永豪認為，疫情期間自殺數字上升與社交距離措施嚴格、人與人聯繫大減有關，長者易感孤單，呼籲大眾多主動致電關心。
年底增10求助電話線 推App評估長者風險
吳志崑稱，為情緒受困長者提供支援非常重要，機構年底前將推多項措施，24小時熱線服務將增10條電話線，可同時接聽20至30人求助，另將推出專為長者而設、具通訊及情緒評估功能應用程式（App），如評估結果達一定風險會主動通知用戶親友。
翻查資料， 政府今年2月10日起禁私人場所兩戶以上聚會以阻跨家庭接觸，至4月21日解除限制，5月陸續再放寬社交距離措施。