去年60歲以上個案佔整體44% 見新高 自殺長者10年增逾半 團體籲勿禁聚會

機構以去年死因裁判法庭自殺個案的初步數據分析，發現本港整體自殺個案數字上升，由2017年916宗升至去年1010宗，5年升逾10%。60歲以上長者自殺數字亦升，去年446宗，較2017年363宗升逾兩成，較10年前286宗更升逾五成半。長者自殺佔整體個案比例續按年上升，最新佔比約44%，為歷史新高，較10年前升約10個百分點。

生命熱線上半年接7萬來電 升兩成

機構稱，疫情下去年下半年至今接獲的求助持續高企，月均逾萬宗，今年上半年累計接獲近7萬宗來電，較去年同期升兩成，5月單月更有近1.3萬宗來電，估計與疫情及社交距離措施有關。

有曾求助長者稱情緒受疫情困擾，80多歲陳婆婆本有胃病，丈夫則腦退化，她稱因照顧壓力大有輕生念頭，兩人今年3月更同染新冠，當時很擔心需住隔離設施，染疫不能出門買餸令她焦慮，後得生命熱線義工致電慰問及協助才改善。

生命熱線名譽顧問精神科專科醫生崔永豪認為，疫情期間自殺數字上升與社交距離措施嚴格、人與人聯繫大減有關，長者易感孤單，呼籲大眾多主動致電關心。

年底增10求助電話線 推App評估長者風險

吳志崑稱，為情緒受困長者提供支援非常重要，機構年底前將推多項措施，24小時熱線服務將增10條電話線，可同時接聽20至30人求助，另將推出專為長者而設、具通訊及情緒評估功能應用程式（App），如評估結果達一定風險會主動通知用戶親友。

翻查資料， 政府今年2月10日起禁私人場所兩戶以上聚會以阻跨家庭接觸，至4月21日解除限制，5月陸續再放寬社交距離措施。