假文書騙僱主匯款客已找數 找換店長囚4月：生意差犯案

涉款230萬 官稱金額相當高須判囚

被告歐陽獻（28歲）報稱許氏兄弟外幣找換店前店長。辯方求情稱，被告因找換店生意差而犯案，他沒從中實際獲益，已洗心革面，指本案不屬大規模精心策劃行為。庭上透露，涉案款項曾以分期繳付，並以破產形式處理。曾官表示，顧客尚未繳清款項約230萬元，質疑判非監禁式刑罰為「不切實際」。

曾官引述被告背景及求情指，被告於2016年起先後任職該店分行助理及主管，他當時誤信店舖常客急需匯款至內地而犯罪，案發後遭解僱。

案情指出，2020年11月23日至2021年1月4日，被告9次向許氏兄弟提交16份匯款申請書，要求為一名顧客匯款共逾750萬元。該公司規定，顧客繳清匯款額後才處理匯款，而被告於申請書上均虛報該顧客使用現金結清匯款額。

廉署調查顯示，該顧客僅在許氏兄弟處理每筆匯款後才繳交部分款項，並沒有於匯款前結清。截至2021年1月4日，顧客尚欠許氏兄弟逾200萬元。

【案件編號：WKCC 2027/22】