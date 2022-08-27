九旬婦遇電騙 失30萬報警 兩匪番尋味 再索20萬落網

猜猜我是誰行騙 被捕男女情侶關係

被捕28歲姓潘女子，報稱接待員；32歲姓袁男子則報稱無業，兩人為情侶關係，兩人涉嫌以欺騙手段取得財產被捕，由探員帶署扣留調查。初步相信被捕男女最少涉及3宗同類案件，涉款約30萬元。警方行動仍在進行中，不排除會有更多人被捕。

西區警區刑事調查隊第七隊主管督察陳樂軒表示，一名90歲婆婆於周三（24日）接獲訛稱其子來電，稱因涉及一宗打鬥案件被捕，急需現金保釋。婆婆不虞有詐帶着31萬元現金積蓄，按指示到香港仔中心交予聲稱為兒子朋友的人。同日晚上她與家人談及事件，始懷疑受騙，遂報警求助。

翌日，婆婆再次接到騙徒來電，以同樣藉口要求20萬元，警方獲悉後隨即部署，探員下午約1時在香港仔中心埋伏，拘捕一對前來收款的男女。兩人在案中角色仍有待調查。

警方提醒市民，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高可被判監禁10年。另外，市民如接到可疑電話，切勿輕易相信陌生人，如對方要求大量金錢，應馬上向家人朋友求證，並呼籲的士司機、銀行職員如留意長者神色慌張，常講電話，亦可提醒。