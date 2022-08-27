銀行八成分行派遮袋 食肆四成 環團批「講一套做一套」

綠領行動參照全港銀行和食肆名單，篩抽合共183間、擁有60間或以上分行或分店的大型銀行及連鎖食肆，發現逾六成即112間設置雨傘膠袋機或架提供遮袋；僅兩成即40間有提供雨傘架或雨傘除水器等替代措施（見表）。

中銀匯豐恒生設遮袋機比例最高

分行設遮袋機比例最高的3間銀行依次為中國銀行（香港）、匯豐及恒生，中銀和匯豐轄下逾20間分行約九成有提供。食肆則以譚仔比例最高，其次為麥當勞，兩者均有六成分店有派；第三為大家樂，22間分店過半提供遮袋。

接種中心康健中心司法機構有派遮袋

團體亦去信13個政府部門和公營機構，9個部門回覆稱已停派雨傘膠袋，4個部門回覆稱轄下處所仍有派發，包括由公務員事務局管理的社區疫苗接種中心、司法機構、考評局及醫務衛生局轄下地區康健中心。團體發現，位於非政府場地的中大醫院及禮頓中心疫苗接種中心、西九龍法院大樓及屯門裁判法院均有提供雨傘膠袋。

綠領行動高級公共事務主任蕭頴妍稱，過往曾調查商場派遮袋情况，對今次首次調查銀行及食肆，不少處所仍派發感詫異，因當中不少企業聲稱提倡環保，質疑「講一套做一套」。她說，不少處所地面已用防滑物料或鋪設地氈，亦可增設雨傘除水機和吹風機代替，沒必要提供遮袋。

綠領行動促2025年前立法禁派

綠領行動助理公共事務經理陳小萍稱，人流較多的醫管局及康文署已停止派雨傘膠袋，質疑性質相近的疫苗接種中心為何仍有提供，重申政府應帶頭全面停止派遮袋，並在2025年前立法落實禁派。

中銀：個別分行試用雨傘除水器

匯豐：遮袋以可生物降解材料製造

本報就調查結果向有關企業及政府部門和公營機構查詢。中銀回覆稱已在個別分行試用雨傘除水器；匯豐表示現時提供的雨傘膠袋採用可生物降解材料製造，會考慮各意見按情况作可行及合適安排。

食肆方面，譚仔國際稱目前做法平衡顧客及員工安全，正研究措施減少對環境影響；麥當勞稱提供遮袋為防地面濕滑致顧客滑倒，會不時檢討措施；大家樂則稱將陸續於所有分店設除水機，但部分分店入口位較窄未能放置。

至於政府部門及公營機構，公務員事務局稱已指示所有接種中心須用可重用設施，現已停派遮袋；醫衛局表示多個康健中心現已提供各類替代措施。司法機構稱自2021年中已停止採購遮袋，為免影響法庭運作，部分場地仍會提供適量遮袋，今年下半年各法院大樓將加設除水機。考評局稱年底前約千個遮袋存貨用畢後會停派，年底起陸續改用除水機。