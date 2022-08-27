夫婦合謀姦菲傭案 陪審一致裁罪脫

官：無關控方表現 證據問題

男被告陳暹德（案發時44歲，下同）被控約於2018年1月21日在元朗洪福邨一單位，干犯各一項企圖強姦罪及強姦罪；女被告黎芷珊（32歲）則被控於同日同地干犯協助和教唆強姦罪，以及猥褻侵犯罪。

事主X早前供稱，案發當晚女僱主稱「sir like you, pay money」，要求她到主人房，其後遭男僱主抱到牀上強姦，女僱主亦曾撫摸她的胸部；男僱主自辯稱，案發時在X的同意下發生性行為，形容X表情猶如含情脈脈的少婦，否認曾強姦她。他事後向X支付150元，被女被告撞破事件，更遭對方掌摑，兩人亦在案發後數天決定離婚。

辯方於結案陳辭時力陳X的證供不可信，例如事主供稱曾「聲嘶力竭」求救20分鐘，但又說男僱主僅抽插不足10下，惟同房的1歲半男嬰及隔壁房間的8歲女童皆沒被吵醒。

【案件編號：HCCC 134/20】