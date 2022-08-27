官撤表證不成立裁決 奏《榮光》二胡翁續審

官自我覆核稱許可證罪行須被告舉證

傳票控罪指稱，被告李解新（68歲）今年4月29日下午5時6至29分，無合法權限或解釋，且無警務處長發出的許可證，在東涌市中心巴士總站的行人路奏二胡。談官於審訊稱，控方提出的證供只顯示被告於案發時間和地點演奏二胡，但就被告當時有否獲警務處長所發許可證沒舉證，裁定表證不成立。

談官昨稱，考慮到本案傳票控罪屬於牌照及許可證罪行，認為《刑事訴訟程序條例》第94（A）條適用於本案，根據該條例提及否定聲言，獲豁免者有舉證責任，而控方毋須提出證據，故提出覆核表證不成立的裁決及訟費命令。

被告：曾向警申 疫情為由遭拒

無律師代表的被告自行陳辭稱，香港街頭表演者很多，反問若判他有罪，那他們有沒有罪？被告續說，曾向警方申請許可證，警方以疫情為由拒絕辦理，被告要求警務處長出庭作供。被告又批評，涉案條例是「偽條例」及玩弄老百姓。

控方認同談官所言，控方不必就許可證舉證，責在辯方，亦建議法庭下次可讓控方陳辭才裁定表證成立與否。談官隨即稱，控方當時可即場提出關注但未提。談官改為裁定案件表證成立，被告須答辯，審訊押後繼續。

【案件編號：WKS 7238/22】

明報記者

（反修例風暴）