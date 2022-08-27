回應學者倡議 鄧炳強：港法例足夠打擊販賣人口

「賣豬仔」案多7人回港

鄧炳強昨出席撲滅罪行委員會會議後見傳媒。他說保安局接獲41宗港人求助個案，24人已確認安全，連同昨安排回港7人，共22人已返港；其餘17人中，相信4人身處緬甸，13人在柬埔寨，人身自由受限。保安局發言人補充，求助者年齡介乎19至56歲。民建聯立法會議員葛珮帆引述其中一名從泰國回港求助者的家屬稱，在事主遭禁錮期間感擔憂，感謝港府連日支援，包括提供資訊和安撫情緒。

「賣豬仔」案至今共7人在港被捕，保安局相信其中兩人是集團骨幹成員。港大法律學院首席講師、守護尊嚴中心創辦人何珮芝周三（24日）表示，政府現以詐騙罪檢控，擔心未能反映事件嚴重性，建議港府盡快就人口販運罪立法。鄧炳強表示，局方設有受害人初步識別機制，就接觸到的非法入境者、性工作者和非法勞工等可疑人，識別當中有否涉及販運人口，去年約7700次行動識別出一名受害者；而前年6900多次行動識別到3名受害者，形容數字非常低。

罪案數字方面，保安局指今年上半年整體罪案有31,434宗，較去年同期升約1.8%。今年上半年詐騙案有12,326宗，佔整體罪案近四成，較去年同期升近四成二，涉及求職和投資騙案等。鄧炳強表示行劫和爆竊等罪案是自1977年有備存統計數字以來最低。他稱整體罪案數字平穩，但仍要居安思危。截至6月30日，共有201人涉《港區國安法》被捕，超過六成人被檢控，其中有12人的案件已完結及全部被定罪。