高級督察涉偷鮑不自辯 CCTV片見扭轉鏡頭

【明報專訊】時任警察公共關係科高級督察黃敬修涉於警察總部內，偷去兩罐屬於警方的即食鮑魚，他否認一項盜竊罪，案件昨日在東區裁判法院續審。閉路電視片段顯示，被告曾將一個鏡頭扭向後，又從其他組別的櫃中拿走至少一罐鮑魚。裁判官裁定案件表證成立，被告不自辯、不傳召證人，辯方力陳被告有責任監督物資分發，當時正履行職責，不知鮑魚已被分配。案件押後至9月28日裁決。
辯方：被告不知鮑魚已被分配
被告黃敬修（30歲）涉於2020年10月8日犯案。與被告同屬警察公共關係科（現稱警察公共關係部）社交媒體傳訊組的女督察黃凱儀供稱，警方因應2019年「踏浪者行動」（即處理反修例示威的行動）而收到公眾捐贈的物資，包括罐頭鮑魚，她印象中前年10月收過一罐，但已忘記是否由同事親自派發，亦無相關紀錄。
在辯方盤問下，黃稱物資主要由警長蔡偉青分發，被告亦曾向她派發湯包及飲料等，當中無鮑魚。黃說，她不曾與被告談起鮑魚，不過被告曾向她說，分配物資制度可以更有系統、更透明，黃亦認同情况可改善。
證人稱應上級指示 組內鮑魚貼貼紙
隸屬另一組、社交媒體傳訊（特別分組）的警員李伯勇供稱，組別連他在內有9人。前年10月7日，他應上級、警長蔡偉青指示，在9罐鮑魚底部貼上紅色貼紙以便識別，再放入組內的三層櫃第二格，告知同組同事「你哋有權享用9罐罐頭鮑魚」。
李說，辦公室前年8月起有裝修工程，基於保安原因，他在辦公室安裝了3個閉路電視鏡頭。庭上播放閉路電視片段顯示，被告曾移動其中一個鏡頭，在放置鮑魚的櫃前彎腰，並取走至少一罐鮑魚。裁判官溫紹明問李，被告是否曾轉動鏡頭。李稱被告將一個拍到三層櫃的鏡頭扭至另一方向，以其認知，被告從櫃中取走的鮑魚屬於特別分組的同事。
溫官續問，其他上級可否進入特別分組辦公室。李稱被告是其上級之一，有工作需要可入內。溫官再問，放在該處的9罐鮑魚「是否放在那裏等人取？」「每人是否只可取一罐？」李表示只有這間房的警員可以拿取。辯方盤問時質疑李是否應警長蔡偉青指示「作古仔」，李根本無在罐底貼貼紙；李否認。