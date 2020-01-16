高級督察涉偷鮑不自辯 CCTV片見扭轉鏡頭

辯方：被告不知鮑魚已被分配

被告黃敬修（30歲）涉於2020年10月8日犯案。與被告同屬警察公共關係科（現稱警察公共關係部）社交媒體傳訊組的女督察黃凱儀供稱，警方因應2019年「踏浪者行動」（即處理反修例示威的行動）而收到公眾捐贈的物資，包括罐頭鮑魚，她印象中前年10月收過一罐，但已忘記是否由同事親自派發，亦無相關紀錄。

在辯方盤問下，黃稱物資主要由警長蔡偉青分發，被告亦曾向她派發湯包及飲料等，當中無鮑魚。黃說，她不曾與被告談起鮑魚，不過被告曾向她說，分配物資制度可以更有系統、更透明，黃亦認同情况可改善。

證人稱應上級指示 組內鮑魚貼貼紙

隸屬另一組、社交媒體傳訊（特別分組）的警員李伯勇供稱，組別連他在內有9人。前年10月7日，他應上級、警長蔡偉青指示，在9罐鮑魚底部貼上紅色貼紙以便識別，再放入組內的三層櫃第二格，告知同組同事「你哋有權享用9罐罐頭鮑魚」。

李說，辦公室前年8月起有裝修工程，基於保安原因，他在辦公室安裝了3個閉路電視鏡頭。庭上播放閉路電視片段顯示，被告曾移動其中一個鏡頭，在放置鮑魚的櫃前彎腰，並取走至少一罐鮑魚。裁判官溫紹明問李，被告是否曾轉動鏡頭。李稱被告將一個拍到三層櫃的鏡頭扭至另一方向，以其認知，被告從櫃中取走的鮑魚屬於特別分組的同事。

溫官續問，其他上級可否進入特別分組辦公室。李稱被告是其上級之一，有工作需要可入內。溫官再問，放在該處的9罐鮑魚「是否放在那裏等人取？」「每人是否只可取一罐？」李表示只有這間房的警員可以拿取。辯方盤問時質疑李是否應警長蔡偉青指示「作古仔」，李根本無在罐底貼貼紙；李否認。

【案件編號：ESCC 2757/21】