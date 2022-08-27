改劃高球場公眾申述期周二截 高球總會：將交推廣體育意見

城規會6月22日通過涉及粉嶺高球場發展的改劃，將其中32公頃土地中約9.5公頃改劃作高密度住宅用途（據土拓署6月提交北區區議會文件，住宅用地約8公頃），蒐集公眾申述將至下周二。謝思訓昨出席「VIVA動藝節2022．油尖旺站 」活動後稱，雖然房屋問題緊張，但政府仍可思考如何推廣運動發展，以建立香港作為國際城市的品牌。

指官民有智慧權衡住屋運動

行會成員湯家驊前日撰文質疑，政府倡議高球場改建公營房屋如同將海外專業人才向外推，謝回應稱本港高球場較新加坡少，新加坡相對較具優勢，地區之間應互相學習。謝又稱，粉嶺高球場近年已增加公眾開放時間，「值得讚佢哋開放場地予港隊作培訓」。

至於虛擬運動如虛擬高爾夫目前發展，謝稱韓國早已舉辦多場虛擬高爾夫大賽，並吸引數以10萬人次觀賞，而本港發展剛起步，認為若能配合科技，將有助推動高球發展。