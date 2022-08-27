改劃高球場公眾申述期周二截 高球總會：將交推廣體育意見

【明報專訊】涉興建1.2萬伙公營房屋單位的粉嶺高球場環評報告未獲環諮會通過，最快明年4月續議。其中高球場用地改劃料成另一焦點，公眾申述期下周二（30日）完結。香港高爾夫球總會會長謝思訓昨出席活動後預告，總會將從推廣高爾夫球及體育盛事方面向城規會陳述對高球場改劃意見。他認為香港着重共融，政府及市民有足夠智慧權衡發展運動及住屋的需要。
城規會6月22日通過涉及粉嶺高球場發展的改劃，將其中32公頃土地中約9.5公頃改劃作高密度住宅用途（據土拓署6月提交北區區議會文件，住宅用地約8公頃），蒐集公眾申述將至下周二。謝思訓昨出席「VIVA動藝節2022．油尖旺站 」活動後稱，雖然房屋問題緊張，但政府仍可思考如何推廣運動發展，以建立香港作為國際城市的品牌。
指官民有智慧權衡住屋運動
行會成員湯家驊前日撰文質疑，政府倡議高球場改建公營房屋如同將海外專業人才向外推，謝回應稱本港高球場較新加坡少，新加坡相對較具優勢，地區之間應互相學習。謝又稱，粉嶺高球場近年已增加公眾開放時間，「值得讚佢哋開放場地予港隊作培訓」。
至於虛擬運動如虛擬高爾夫目前發展，謝稱韓國早已舉辦多場虛擬高爾夫大賽，並吸引數以10萬人次觀賞，而本港發展剛起步，認為若能配合科技，將有助推動高球發展。