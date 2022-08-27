中電無回應會否減免 劉國勳倡設補償機制

中電企業發展總裁莊偉茵表示，客戶可憑心意券到參與商戶當現金使用，期望帶動3區經濟。劉國勳曾建議向住戶提供電費減免，莊偉茵沒直接回應會否「加碼」及減免電費，稱今次意外罕見，中電已全力恢復供電，並再就事件致歉。

受影響居民：心意券「小恩小惠」

洪水橋受影響居民柯小姐稱，當晚其住所停電逾兩小時，煮飯時突然停電，要以電筒照明，手機亦失去信號，如與外界隔絕。她認為心意券屬「小恩小惠」，亦不知可在何處使用，但認為「有好過無」，「如果要斷電才有這100元，我寧願不要」。

劉國勳認為派發心意券是行出一步，但只100元則略嫌「唔湯唔水」，且只得600商戶，不太便利居民，應直接減免電費。對於沒直接回應會否減免電費，劉稱居民及商戶在該段時間損失不少，就算網絡供應商意外故障亦會向用戶補償數據。他說港鐵出現信號故障，同樣有就延誤向乘客補償票價，而中電停電同樣有大量市民受影響，應設補償機制，並就補償金額訂定準則，避免爭議。