中電無回應會否減免 劉國勳倡設補償機制

【明報專訊】元朗中電電纜橋6月21日起火，導致元朗、天水圍及屯門大停電，約17.5萬戶受影響。中電稱會撥款2000萬元，9月中旬起向受影響住戶派100元「心意券」，可於元朗、天水圍及屯門約600個參與商戶消費，惟未直接回應會否「加碼」減免電費。有受影響居民認為心意券屬小恩小惠，一直關注事件的新界北立法會議員劉國勳認為中電應參考港鐵設補償機制。
中電企業發展總裁莊偉茵表示，客戶可憑心意券到參與商戶當現金使用，期望帶動3區經濟。劉國勳曾建議向住戶提供電費減免，莊偉茵沒直接回應會否「加碼」及減免電費，稱今次意外罕見，中電已全力恢復供電，並再就事件致歉。
受影響居民：心意券「小恩小惠」
洪水橋受影響居民柯小姐稱，當晚其住所停電逾兩小時，煮飯時突然停電，要以電筒照明，手機亦失去信號，如與外界隔絕。她認為心意券屬「小恩小惠」，亦不知可在何處使用，但認為「有好過無」，「如果要斷電才有這100元，我寧願不要」。
劉國勳認為派發心意券是行出一步，但只100元則略嫌「唔湯唔水」，且只得600商戶，不太便利居民，應直接減免電費。對於沒直接回應會否減免電費，劉稱居民及商戶在該段時間損失不少，就算網絡供應商意外故障亦會向用戶補償數據。他說港鐵出現信號故障，同樣有就延誤向乘客補償票價，而中電停電同樣有大量市民受影響，應設補償機制，並就補償金額訂定準則，避免爭議。