大停電歸因光管着火 未解是否忘關 中電稱非常罕見 劉國勳：說法反映風險評估差

中電：燈掣嚴重破壞 難判斷開啓否

據報告圖則，橋內光管為「40W雙管型熒光燈」，固定於橫樑。張寶中回應傳媒提問稱，橋內光管在大橋1992年啟用後未有更換，是當時根據相關標準及安全要求採購；中電有為電纜橋內裝置包括光管功能做年檢。他又稱，橋內設施雖已有30年，「但光管平時沒人工作是不會開着，所以實際運作時間很短」；惟受火警嚴重破壞，難判斷事發時燈掣是否開啟。

排除天氣原因電力超負荷 電纜有破損非成因

事故報告全文26頁，報告確認「無明顯迹象顯示火警由不正當行為引起」，亦排除與天氣、電力負荷、電力保護系統或電纜有關。事發當晚電力保護系統啟動前，所有13.2萬伏特電纜及1.1伏特電纜在晚上7時10分的最大負荷為45%以下，故超負荷引致起火的可能極低；火警後調查發現電纜有3處破損，但證據顯示破損非火警成因。

事故報告將起火範圍收窄至近擴業街的「A室」及對開共約4米A區橋廊。報告表示，該範圍曾出現非常高溫燃燒，據混凝土蕊樣本岩相分析，A室室內溫度曾達900℃；在室橋銜接點往橋伸延約4米範圍內的橋頂出現「嚴重燃燒所導致的大程度氧化」。

上半年人員數巡電纜橋 未見異樣

報告基於上述位置，檢視範圍內4個可能火源，經實驗及分析排除其中3個為火源，包括潛水泵、A室內低壓固定裝置及電纜，最終歸咎火源為A室及A區對開4米範圍內橋廊的光管。報告認為「熒光燈管着火是罕見，但查詢研究顯示過熱情况是可能由組件損耗等因素引致」。

此外，報告提及電纜維修人員及抄表員於1至6月曾數次巡視該電纜橋，無發現異樣；而電纜橋上次年檢為去年11月12日，檢查紀錄顯示設備正常。

陳紹雄料光管先天缺陷 劉：要交代後備電失靈

中電高級顧問、立法會議員陳紹雄稱，目前不能排除有工作人員早前進入電纜橋檢查或維修，離開前忘記關掣，長期開燈令光管老化引致意外。但他稱光管壽命一般較長，老化後只會無法啟動而不會起火，故相信有關光管有「先天缺陷」致短路，形容事件「極為罕見」。

陳又稱，涉事40W光管設計普遍，屬戶外防水型，而負責檢查及維修人員一般為中電的「幹練人員（competent person）」，光管平時應長期關燈，檢查光管只會看其能否開啟，屬檢查電纜橋一小部分。

新界北立法會議員劉國勳認為，調查報告未清晰交代疑團，例如事發前光管電源開啟涉否人為因素、事發後才添加阻燃塗層及灑水系統等基本設備、為何事發40分鐘才洞悉意外等，認為中電表現不可接受。劉又批評中電屢次稱意外罕見，反映過去安全風險評估低，形同「不設防」，事發時後備電亦受影響，中電需進一步交代。

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