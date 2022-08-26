灣區手記：茶飲問問問 ／文：尚東美

不喜歡的原因很多，最主要還是看着那份比茶餐廳還要複雜的餐牌，不算有選擇困難症的人也會覺得選擇困難，什麼椰椰芒芒、芝芝桃桃、波波莓莓，串聯一起的話，還怕李清照的「尋尋覓覓冷冷清清淒淒慘慘戚戚」會沒有下聯？「椰椰芒芒芝芝桃桃波波莓莓粒粒」是也。

好了，搞清楚芝芝桃桃與波波莓莓，以及芝芝莓莓與波波桃桃的關係，終於可以下單，但你會發現選擇困難是無限輪迴，因為還要決定大杯小杯；正常糖或七成糖或半糖或三成糖或無糖；正常冰還是多冰還是少冰還是少少冰；要紅茶綠茶或走茶；要常規還是多果肉；要加芝士還是標準口味；要不要波波換果凍……看着這份跟心理測驗差不多分量的「問卷」，我只想問一句，如果要加芝士為什麼不點芝芝桃桃，如果波波換果凍，那點波波莓莓豈不是多餘？我更不明白是，有人分得出七成糖和半糖的分別嗎？

花了半小時終於填妥「問卷」，沒流汗都變滿頭汗，然後發現要等一小時才有得飲。是的，內地茶飲消費就是這樣可怕，別以為店內不多人就等於生意不好，大量外賣單是你看不到的。

說實在，這類手調飲品也不是不好喝，但競爭激烈，為出奇制勝便要經常創出新口味。看過一個脫口騷節目說到內地茶飲文化的一段，對這現象的表述十分傳神：「一杯茶飲加糯米、豆沙，還塞了個鹹蛋黃，那不就是糉子兌水嗎？」

文：尚東美