大灣區GBA新聞：灣區去年平均23.5℃ 60年最熱 破35℃日子較常年多20天 同錄新高

今年夏天香港及廣東天氣酷熱，大灣區氣候似乎是一年熱過一年。自2018年開始，粵港澳三地氣象部門每年都會聯合發布粵港澳大灣區氣候監測公報，本月發布的《2021年粵港澳大灣區氣候監測公報》指出，去年大灣區總體氣候特徵是「溫高雨少乾旱重」，局部地區暴雨極端，颱風影響弱。

港平均氣溫24.6℃灣區最高

《公報》指出，去年大灣區平均氣溫除了錄得1961年以來最高（圖一），平均高溫日數（單日最高溫至少35℃）亦有39天，比常年多19.6天，也是有紀錄最多。去年12個月中，有8個月的平均氣溫高於常年均值（圖二），其中3月、5月及9月的平均氣溫也是1961年以來新高，尤以9月平均氣溫錄29.1℃、平均高溫日數10.9天，同刷新紀錄。

至於去年氣候，香港平均氣溫為24.6℃，是大灣區城市中最高。至於全年最高氣溫，廣州市花都區以39.1℃「稱冠」，比本港36.1℃還高。此外，9+2城市中，去年錄得0℃以下最低溫的城市包括惠州、廣州及肇慶，分別是-3℃、-2.7℃及-2.4℃（圖三）。

去年大灣區城市降雨量偏少，全年平均降雨量1550毫米，較常年均值少19%，較2020年亦少7%。降雨少的同時，暴雨雨量卻見新高，如去年5月31日至6月1日，大灣區大部分地區連續兩天暴雨，惠州、中山、珠海、澳門等地更是特大暴雨級別（24小時降雨量至少250毫米），特別是惠州市龍門縣5月31日錄得6小時479.6毫米的雨量，打破「龍舟水（5月中下旬至6月中下旬）」期間廣東省過往紀錄。

雨少乾旱屢現 廣州年尾曾制水

雨量低亦引發乾旱嚴重，去年除了2月、10月及12月降雨量較多，有6個月低於常年均值，導致區內多次旱情，包括去年1月至2月中旬、3月中旬至4月上旬、11月底至12月中旬。接連的旱情不單造成江河水位下降、水庫乾涸，11月的旱情還導致珠江流域發生「秋冬連旱，旱上加鹹」的情况，珠江口出現的鹹潮現象更一度影響城市供水。《公報》提及，去年惠州約1.6萬人「因旱飲水困難需救助」。翻查報道，廣州部分地區12月亦曾制水。

幸而，去年12月颱風「雷伊」帶來大雨，大灣區乾旱及鹹潮得以紓緩。2021年大灣區共受到6個颱風和兩個熱帶低氣壓的影響，無颱風直接登陸，《公報》稱颱風影響整體偏弱，其中雷伊是有紀錄以來最遲影響大灣區的超強颱風——香港天文台和澳門地球物理暨氣象局均在12月20日發布熱帶氣旋警告信號，是1974年以來最遲發出的同類警告信號。