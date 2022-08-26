落波預告時間闊 打工仔嘆難預備 天文台：風力有上落 安全前提下考慮更精準預告

預告9至11時改發3號 稱須待全無烈風

天文台昨晨近6時預告上午9至11時將改發3號風球，最終於上午9時20分改發。天文台高級科學主任李淑明昨向本報表示，昨晨5時45分天文台預測風力漸減，但風力仍有上落，時而有烈風，故預測改發時間為上午9至11時。她明白市民期望得知確實改發風球的時間而非一個範圍，以預備上班，惟天文台須確保完全沒有烈風才可改發3號風球。她說天文台未來會考慮預告得更精準，但需以安全為前提。

改發3號風球後不少打工仔出門上班，港鐵亦加密班次。記者昨早10時於港鐵九龍塘站觀察，東鐵線往金鐘列車擠滿乘客，車上有乘客要緊貼車門，在月台者等候一班車便能上車；而屯馬線往烏溪沙方向，到元朗站時列車已爆滿，部分月台乘客需多候一班車。紅隧巴士站方面，昨早約11時往港島東巴士站有60多人輪候。

鍾小姐昨晨從上水住處乘巴士往上水港鐵站，再轉乘列車及巴士到柴灣上班。她稱昨晨由住處往上水站的巴士比平時多人且班次少，候車時間更長；又認為天文台上午時段轉發3號風球令其失預算，感到匆忙。在九龍塘站乘東鐵線往金鐘上班的羅先生估計因班次頻密，昨晨月台候車人流不多。

有僱員被放假 勞聯促立法規管

勞聯立法會議員林振昇表示，昨收兩至三宗僱員求助，表示僱主得知8號風球會持續至昨晨，遂於前晚通知員工，將昨日定為休息日，並調至原本放假的周六上班，或當昨日為年假。勞工處《颱風及暴雨警告下工作守則》列明，超強颱風後的極端情况下，僱員上班應預早獲僱主安排交通及薪津，具合理解釋下遲到亦應獲工資。林稱守則無法律效力，小部分僱主會扣減遲到僱員的假期或薪金，較少僱主願提供交通津貼，促當局立法規管。

勞處：各行業運作不同 不宜一刀切

勞工處回覆查詢稱，由於各行業職位的工作性質、營運模式以至機構人手調配亦不同，如劃一規定機構及僱員的工作和復工安排，忽略不同行業、工種以至社會整體的運作需要，以及不同僱員的情况等，並非最合適安排。處方又稱，僱主不可減少僱員在《僱傭條例》下有權享有的年假、法定假日或休息日，以補償颱風及暴雨警告期間的工時。

前晚「馬鞍」吹襲本港期間，亦有人到海邊「追風」。從事飲食業的薛先生前晚9時許到尖沙嘴碼頭釣魚，放假的任先生則專門由荃灣踏單車至尖沙嘴碼頭觀風，任稱沿途風力正常，惟部分地區雨勢較大。