港聞

港聞二

落波預告時間闊 打工仔嘆難預備 天文台：風力有上落 安全前提下考慮更精準預告

【明報專訊】熱帶氣旋「馬鞍」襲港，天文台前晚發8號風球，昨晨9時20分改發3號，昨午4時10分除下。改發3號風球後不少打工仔趕上班，港鐵站人頭湧湧，九龍塘站東鐵線往金鐘列車擠滿乘客，有人要緊貼車門，但未見迫爆月台和混亂。有候車市民表示，天文台一度預告上午9至11時改發3號風球，未指明改發時間，難預時間上班，盼可準確預告改發時間方便打工仔。天文台稱須確保沒有烈風才可改發，未來會在安全前提下考慮預告得更精準。

預告9至11時改發3號 稱須待全無烈風

天文台昨晨近6時預告上午9至11時將改發3號風球，最終於上午9時20分改發。天文台高級科學主任李淑明昨向本報表示，昨晨5時45分天文台預測風力漸減，但風力仍有上落，時而有烈風，故預測改發時間為上午9至11時。她明白市民期望得知確實改發風球的時間而非一個範圍，以預備上班，惟天文台須確保完全沒有烈風才可改發3號風球。她說天文台未來會考慮預告得更精準，但需以安全為前提。

改發3號風球後不少打工仔出門上班，港鐵亦加密班次。記者昨早10時於港鐵九龍塘站觀察，東鐵線往金鐘列車擠滿乘客，車上有乘客要緊貼車門，在月台者等候一班車便能上車；而屯馬線往烏溪沙方向，到元朗站時列車已爆滿，部分月台乘客需多候一班車。紅隧巴士站方面，昨早約11時往港島東巴士站有60多人輪候。

鍾小姐昨晨從上水住處乘巴士往上水港鐵站，再轉乘列車及巴士到柴灣上班。她稱昨晨由住處往上水站的巴士比平時多人且班次少，候車時間更長；又認為天文台上午時段轉發3號風球令其失預算，感到匆忙。在九龍塘站乘東鐵線往金鐘上班的羅先生估計因班次頻密，昨晨月台候車人流不多。

有僱員被放假 勞聯促立法規管

勞聯立法會議員林振昇表示，昨收兩至三宗僱員求助，表示僱主得知8號風球會持續至昨晨，遂於前晚通知員工，將昨日定為休息日，並調至原本放假的周六上班，或當昨日為年假。勞工處《颱風及暴雨警告下工作守則》列明，超強颱風後的極端情况下，僱員上班應預早獲僱主安排交通及薪津，具合理解釋下遲到亦應獲工資。林稱守則無法律效力，小部分僱主會扣減遲到僱員的假期或薪金，較少僱主願提供交通津貼，促當局立法規管。

勞處：各行業運作不同 不宜一刀切

勞工處回覆查詢稱，由於各行業職位的工作性質、營運模式以至機構人手調配亦不同，如劃一規定機構及僱員的工作和復工安排，忽略不同行業、工種以至社會整體的運作需要，以及不同僱員的情况等，並非最合適安排。處方又稱，僱主不可減少僱員在《僱傭條例》下有權享有的年假、法定假日或休息日，以補償颱風及暴雨警告期間的工時。

前晚「馬鞍」吹襲本港期間，亦有人到海邊「追風」。從事飲食業的薛先生前晚9時許到尖沙嘴碼頭釣魚，放假的任先生則專門由荃灣踏單車至尖沙嘴碼頭觀風，任稱沿途風力正常，惟部分地區雨勢較大。

上 / 下一篇新聞

墜屏重500公斤 涉報稱500磅 調查組成員稱未必是斷索成因 警查申報文件證書
墜屏重500公斤 涉報稱500磅 調查組成員稱未必是斷索成因 警查申報文件證書
「多事」撩談話 好市民救回輕生少女
「多事」撩談話 好市民救回輕生少女
科創界蒐施政報告意見 盼設成果轉化中介機構
科創界蒐施政報告意見 盼設成果轉化中介機構
民建聯晤陳茂波 倡研郊園邊陲建屋
民建聯晤陳茂波 倡研郊園邊陲建屋
醫局指一半個案未轉介 現初期困難 私院聯會：部分因公院臨時指不宜 涉病情轉變
醫局指一半個案未轉介 現初期困難 私院聯會：部分因公院臨時指不宜 涉病情轉變
撤至亞博27院友陽性 防護中心料院舍感染
撤至亞博27院友陽性 防護中心料院舍感染
醫生婚宴群組續擴 醫局提問下交代
醫生婚宴群組續擴 醫局提問下交代
男子晝劫金行跌電話 警方夜拘兩巴裔漢
男子晝劫金行跌電話 警方夜拘兩巴裔漢
體育大賽今年暫零 霍啓剛憂外地搶走 楊德強信主辦單位會回港
體育大賽今年暫零 霍啓剛憂外地搶走 楊德強信主辦單位會回港
退休警司騙房津判囚上訴 官轉介「合議庭」審理
退休警司騙房津判囚上訴 官轉介「合議庭」審理
洪水橋鐵皮屋起火 警列縱火
洪水橋鐵皮屋起火 警列縱火
「賣豬仔」案多3人返港 增兩求助累計41
「賣豬仔」案多3人返港 增兩求助累計41
輕型貨車撞倒過路單車翁 司機被捕
輕型貨車撞倒過路單車翁 司機被捕
考場支援「救火」31年 考評主管：疫情最大挑戰
考場支援「救火」31年 考評主管：疫情最大挑戰
談歷史科殺題：平常心面對考生覆核成績
談歷史科殺題：平常心面對考生覆核成績
支聯會拒交資料案 控方擬披露少於20項內容
支聯會拒交資料案 控方擬披露少於20項內容
6．26圍警總案 追打便衣囚4年 地盤工上訴駁回
6．26圍警總案 追打便衣囚4年 地盤工上訴駁回
8．31兩周年 行人路豎腳架 記者認阻差及妨擾
8．31兩周年 行人路豎腳架 記者認阻差及妨擾
菜檔料風後來貨貴一成 憂生意差不敢加價
菜檔料風後來貨貴一成 憂生意差不敢加價
涉冒前女友網曝個人資料 男子控7起底罪
涉冒前女友網曝個人資料 男子控7起底罪
截違例車揭通緝犯 警追逐拔槍制服
截違例車揭通緝犯 警追逐拔槍制服
大灣區GBA新聞：灣區去年平均23.5℃ 60年最熱 破35℃日子較常年多20天 同錄新高
大灣區GBA新聞：灣區去年平均23.5℃ 60年最熱 破35℃日子較常年多20天 同錄新高
灣區手記：茶飲問問問 ／文：尚東美
灣區手記：茶飲問問問 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】話人才外流勿歸咎「黑暴」疫情 湯家驊：高球場起樓不利招才
【Emily】話人才外流勿歸咎「黑暴」疫情 湯家驊：高球場起樓不利招才
【Emily】「恐龍」不敵打風 斷腳臥南丫島
【Emily】「恐龍」不敵打風 斷腳臥南丫島
【Emily】葛亮獲魯迅文學獎 港作家首人
【Emily】葛亮獲魯迅文學獎 港作家首人
【Emily】「手工有人情味」 黃國整月餅贈基層
【Emily】「手工有人情味」 黃國整月餅贈基層
【Emily】多人做官 選委人數減擬補選
【Emily】多人做官 選委人數減擬補選
【Emily】選委界議員梁毓偉任青發會副主席
【Emily】選委界議員梁毓偉任青發會副主席