港聞

港聞二

8．31兩周年 行人路豎腳架 記者認阻差及妨擾

【明報專訊】去年8月31日港鐵太子站事件兩周年，一名網媒記者於行人路中心架起腳架及相機，無理會警員警告及拒絕離開，被控「阻礙公職人員」及「在公眾地方犯的妨擾」罪。他昨在西九龍裁判法院承認兩罪，並請求裁判官讓他能向當日執勤的6名警員道歉，裁判官李志豪回應「這不是我能力範圍」，並下令將判刑押後至9月22日，以待索取被告的感化、社會服務令及醫療報告。

冀向警道歉 官：非能力範圍

被告梁志恒（34歲），報稱是「蛋蛋俱樂部」記者，獲准繼續保釋。梁求情時稱，懇請裁判官不要將他收監，自言去年起患甲狀腺亢進、淋巴等病症，瘦了50幾磅，需經常覆診和服藥，亦想多陪伴80幾歲的外公。被告稱自己當時行為鹵莽，以後會重新做人，日後打算從事日本料理工作。

李官聽取求情後，決定先為被告索取報告始判刑，並強調不排除判監，着被告「不要有任何遐想」。

根據案情，去年8月31日為831事件兩周年，大量人士在太子站B1站外聚集。被告架起腳架和相機站在行人路中心，導致行人需繞路，被多名警員多次警告，被告拒絕離開行人路，並對其中一名警員說「公眾地方唔畀人企啊」，面向前方用雙手作出飛行姿勢。綠燈時，又有警員警告他盡快離開，他拒絕離開，並對他們稱「等燈啊！×街，×你老母」，隨後被警員以「公眾地方行為不檢」罪拘捕。

【案件編號：WKCC 414/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕西九龍裁判法院 在公眾地方犯的妨擾罪 阻礙公職人員執行公務 網媒記者 太子站 831事件 反修例事件

上 / 下一篇新聞

墜屏重500公斤 涉報稱500磅 調查組成員稱未必是斷索成因 警查申報文件證書
墜屏重500公斤 涉報稱500磅 調查組成員稱未必是斷索成因 警查申報文件證書
「多事」撩談話 好市民救回輕生少女
「多事」撩談話 好市民救回輕生少女
科創界蒐施政報告意見 盼設成果轉化中介機構
科創界蒐施政報告意見 盼設成果轉化中介機構
民建聯晤陳茂波 倡研郊園邊陲建屋
民建聯晤陳茂波 倡研郊園邊陲建屋
醫局指一半個案未轉介 現初期困難 私院聯會：部分因公院臨時指不宜 涉病情轉變
醫局指一半個案未轉介 現初期困難 私院聯會：部分因公院臨時指不宜 涉病情轉變
撤至亞博27院友陽性 防護中心料院舍感染
撤至亞博27院友陽性 防護中心料院舍感染
醫生婚宴群組續擴 醫局提問下交代
醫生婚宴群組續擴 醫局提問下交代
男子晝劫金行跌電話 警方夜拘兩巴裔漢
男子晝劫金行跌電話 警方夜拘兩巴裔漢
體育大賽今年暫零 霍啓剛憂外地搶走 楊德強信主辦單位會回港
體育大賽今年暫零 霍啓剛憂外地搶走 楊德強信主辦單位會回港
退休警司騙房津判囚上訴 官轉介「合議庭」審理
退休警司騙房津判囚上訴 官轉介「合議庭」審理
洪水橋鐵皮屋起火 警列縱火
洪水橋鐵皮屋起火 警列縱火
「賣豬仔」案多3人返港 增兩求助累計41
「賣豬仔」案多3人返港 增兩求助累計41
輕型貨車撞倒過路單車翁 司機被捕
輕型貨車撞倒過路單車翁 司機被捕
考場支援「救火」31年 考評主管：疫情最大挑戰
考場支援「救火」31年 考評主管：疫情最大挑戰
談歷史科殺題：平常心面對考生覆核成績
談歷史科殺題：平常心面對考生覆核成績
支聯會拒交資料案 控方擬披露少於20項內容
支聯會拒交資料案 控方擬披露少於20項內容
6．26圍警總案 追打便衣囚4年 地盤工上訴駁回
6．26圍警總案 追打便衣囚4年 地盤工上訴駁回
落波預告時間闊 打工仔嘆難預備 天文台：風力有上落 安全前提下考慮更精準預告
落波預告時間闊 打工仔嘆難預備 天文台：風力有上落 安全前提下考慮更精準預告
菜檔料風後來貨貴一成 憂生意差不敢加價
菜檔料風後來貨貴一成 憂生意差不敢加價
涉冒前女友網曝個人資料 男子控7起底罪
涉冒前女友網曝個人資料 男子控7起底罪
截違例車揭通緝犯 警追逐拔槍制服
截違例車揭通緝犯 警追逐拔槍制服
大灣區GBA新聞：灣區去年平均23.5℃ 60年最熱 破35℃日子較常年多20天 同錄新高
大灣區GBA新聞：灣區去年平均23.5℃ 60年最熱 破35℃日子較常年多20天 同錄新高
灣區手記：茶飲問問問 ／文：尚東美
灣區手記：茶飲問問問 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】話人才外流勿歸咎「黑暴」疫情 湯家驊：高球場起樓不利招才
【Emily】話人才外流勿歸咎「黑暴」疫情 湯家驊：高球場起樓不利招才
【Emily】「恐龍」不敵打風 斷腳臥南丫島
【Emily】「恐龍」不敵打風 斷腳臥南丫島
【Emily】葛亮獲魯迅文學獎 港作家首人
【Emily】葛亮獲魯迅文學獎 港作家首人
【Emily】「手工有人情味」 黃國整月餅贈基層
【Emily】「手工有人情味」 黃國整月餅贈基層
【Emily】多人做官 選委人數減擬補選
【Emily】多人做官 選委人數減擬補選
【Emily】選委界議員梁毓偉任青發會副主席
【Emily】選委界議員梁毓偉任青發會副主席