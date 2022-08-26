8．31兩周年 行人路豎腳架 記者認阻差及妨擾

冀向警道歉 官：非能力範圍

被告梁志恒（34歲），報稱是「蛋蛋俱樂部」記者，獲准繼續保釋。梁求情時稱，懇請裁判官不要將他收監，自言去年起患甲狀腺亢進、淋巴等病症，瘦了50幾磅，需經常覆診和服藥，亦想多陪伴80幾歲的外公。被告稱自己當時行為鹵莽，以後會重新做人，日後打算從事日本料理工作。

李官聽取求情後，決定先為被告索取報告始判刑，並強調不排除判監，着被告「不要有任何遐想」。

根據案情，去年8月31日為831事件兩周年，大量人士在太子站B1站外聚集。被告架起腳架和相機站在行人路中心，導致行人需繞路，被多名警員多次警告，被告拒絕離開行人路，並對其中一名警員說「公眾地方唔畀人企啊」，面向前方用雙手作出飛行姿勢。綠燈時，又有警員警告他盡快離開，他拒絕離開，並對他們稱「等燈啊！×街，×你老母」，隨後被警員以「公眾地方行為不檢」罪拘捕。

【案件編號：WKCC 414/22】

（反修例風暴）