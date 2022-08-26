6．26圍警總案 追打便衣囚4年 地盤工上訴駁回

上訴方：行使公民拘捕權

官：格格不入

上訴人岑曉麟（案發時26歲）原審時否認暴動及襲擊致造成身體傷害罪，受審後被裁定暴動罪及交替的普通襲擊罪成。岑曾缺席聆訊，另承認一項不依期歸押罪，在區院被判監總刑期4年。

上訴方提出，上訴人從沒意會便衣警的身分，他看見對方肆意攻擊示威者，為行使公民拘捕權，才向便衣警揮出「兩拳一腳」。上訴庭在判辭表示，便衣警當日身穿淺色衣服，和包圍警總的黑衣人截然不同，質疑上訴人的解釋匪夷所思。片段又顯示便衣警一度與其他示威者雙手交纏，上訴人毋須出拳也可協助制服，但仍動武，裁定有關上訴理由不成立。

上訴方亦爭議，原審法官無法肯定，上訴人與其他示威者有共同目的集結，而非行使合法權利。上訴庭指出，證據顯示便衣警早被識破身分，因此被人追打，除了碰跌一名女子，便衣警沒以武力抵抗。上訴庭認為，上訴方提出示威者以武力自衛，甚至向便衣警行使公民拘捕權，說法毫無根據，是「為爭辯而爭辯」。

【案件編號：CACC 174/20】

（反修例風暴）