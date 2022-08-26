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支聯會拒交資料案 控方擬披露少於20項內容

【明報專訊】支聯會涉拒應警方國安處要求交出資料一案，辯方周二要求控方披露受公眾利益豁免權（Public Interest Immunity）所限、未有公開的內容，以便向證人盤問，案件昨在西九龍裁判法院續審。控方庭上表示，擬向辯方披露的內容少於20個項目，未有透露實際內容，並在回應裁判官提問時透露，國安處的調查報告並無交予保安局長和警務處長，僅在申請文件中提及報告結論。案件押後至下周一續審。

3名被告分別為前支聯會副主席鄒幸彤、常委鄧岳君及徐漢光，他們否認國安法實施細則的「沒有遵從通知規定提供資料罪」。控方代表為署理副刑事檢控專員周天行，鄒幸彤自行抗辯，鄧岳君及徐漢光的代表則為大律師黃俊嘉、資深大律師戴啟思及大律師黃雅斌。

3被指關連組織同接通知書

辯方昨在庭上提出申請，要求控方披露隱去的文件內容，主要為國安處調查報告及國安處警司申請發出通知書的文件。辯方稱文件顯示警務處長及保安局長發出通知書的理由，及支聯會與其他組織的關係。國安法指定法官、主任裁判官羅德泉關注，文件顯示，有其他3個政治組織與支聯會一樣，獲決定發出提交資料通知書；羅官只引述文件段落，未有透露上述3個組織名稱。

國安處調查報告

控方稱無交一哥、保安局長

另外，羅官向控方問及，調查報告有否交予警務處長及保安局長。控方表示沒有，但指出申請發出通知書的文件內有提及報告結論。控方其後建議，先舉行閉門單方面聆訊，讓法庭裁斷可披露的內容，之後把文件送達辯方。羅官問及需審視的文件數量，控方稱欲披露內容少於20個項目（less than 20 items）。羅官遂下令即時閉門聆訊，有決定後，控方須於今天向辯方提供獲准披露文件副本。案件押後至下周一續審。

【案件編號：WKCC3633/21】

（港區國安法）

相關字詞﹕西九龍裁判法院 公眾利益豁免權 徐漢光 鄧岳君 鄒幸彤 沒有遵從通知規定提供資料罪 支聯會 港區國安法

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