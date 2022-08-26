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港聞二

談歷史科殺題：平常心面對考生覆核成績

【明報專訊】中學文憑試（DSE）舉辦10年，經歷歷史科試題爭議、通識科亦將於明年步入歷史，由公民與社會教育科（公民科）取代。在考評局工作逾30年的許婉清見證文憑試大大小小改變，她認為改變是順應學界，「若可以鼓勵學生多元代、學習更多，我覺得是好的」。

中文刪卷通識不再 稱改變順應學界

2020年，DSE歷史科有關中日關係的試題掀起軒然大波，教育局罕有要求取消試題，考評局終宣布取消，另擬方法估算考生在該題的分數。負責處理覆核成績的許婉清稱當時以平常心面對，認為考生若對成績有疑惑都可申請覆核，這是他們的權利，不會特別細看考生申請原因，「歷史科是一個人文學科，較多個人判斷，所以較多申請都不出奇」。資料顯示，該屆約兩成歷史科考生、即960人申請覆核成績，較2019年上升4個百分點。

2024年DSE將有多項改動，包括中文科取消卷三「聆聽及綜合能力」及卷四「說話能力」，只剩兩卷，通識科亦被公民科取代。許婉清認為可讓學生有更多時間，希望他們能多讀一科選修科、應用學習或其他語言科目。她指其部門雖無直接參與，但尊重專家意見，會在考生報名、收集答卷及成績覆核等方面配合。

2024年另一個變化是DSE考生可在內地應考。許婉清指暫時未有詳細情况，要待教育局安排，有信心9月接任的考評局學校考試及評核部高級經理趙詩韻和其他同事會努力做好。

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