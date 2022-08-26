考場支援「救火」31年 考評主管：疫情最大挑戰

許婉清將退休：慶幸做的不止工作

許婉清1991年加入考評局，曾負責支援各委員會及採購工作，至2004年升任學校考試及評核部主管，「自己都曾經歷會考、高考，考評局對我來說是一個比較親切的機構」。她形容部門夾雜前線及後勤工作，包辦公開試報名前的準備、安排試場及人手、分發及收集考卷、處理考試異常事件、發放成績及上訴覆核，全年無休，「很多人說我在考評局工作，現在（8月）都應該放暑假。我說不是，都有很多工作」。

稱部門年中無休考應變

憶試場停電、搜書院尋失卷

許婉清稱，部門工作講求應變能力，不時都要處理「救火工作」，「例如試場打來說停電，我們要想應等待電力恢復抑或搬到其他地方考試」。若發現遺失考卷，部門亦要化身偵探「搜書院」。她記得有一年考試發現3份試卷不見了，翌日一早立即返回試場搜索，幸當天無考試，試卷只是被誤當剩餘物資收起，成功尋回。為方便工作，許婉清參與研發俗稱「三寶」的公開考試支援系統，包括試場通訊及支援系統、出席紀錄及答卷收集系統及口試錄影系統。這些電子化設備加強當局與試場的溝通，亦可透過電腦條碼掃描考卷，確保沒有遺留。

新冠疫情持續近3年，每年文憑試能否舉辦都是未知之數。許婉清直言這是她職業生涯最大挑戰，「覺得考生讀了中學6年，若沒有應考便（以評估方式）取得成績，可能會不服氣，希望考生能應考」。疫情初期，本港出現「口罩荒」，她亦要加入戰團為考生「搶口罩」，「同事說有供應商賣5元一個口罩，我想了一會兒，已加價至8元」，幸好當年最終由教育局提供口罩。

疫初為考生「搶口罩」

準備逾40時間表「盡做」

到今年第五波疫情，單日確診一度破萬，許婉清都「打定輸數」認為不能開考，「原來四月二十幾日是考評局一個幸運時間，3年都是在差不多日子考，都能順利舉行」。她感謝同事準備40多個時間表以便安排大部分考生應考，及冒染疫風險到竹篙灣特別試場工作，「考評局就像一個大家庭，局內沒計較，做到便盡量去做」。

回望這30年，將於本月內退休的許婉清慶幸做的不止是工作，「而是參與了教育，對社會有些貢獻」。近年文憑試多個改動，例如通識科改為公民與社會發展科，她希望同學能更多元化學習（見另稿）。許寄望學生不要給自己太大壓力，「可能有不肯定因素，例如何時開考。我們都希望疫情受控，考生不用有太多擔憂」。