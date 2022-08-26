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退休警司騙房津判囚上訴 官轉介「合議庭」審理

【明報專訊】退休警司龍少泉涉隱瞞購入愉景灣單位出租，訛稱供父母自住，詐騙政府及銀行批出購屋貸款及按揭共約600萬元，被裁定兩項欺詐罪成判監一年半，他就定罪上訴，案件昨於上訴庭審理。法官一度質疑，龍少泉作為公務員，理應知道政府不會提供房屋福利予公僕投資物業，並表明暫時不會批出上訴許可，但指示由3名法官組成「合議庭」審理本案。

爭議空置擁有權 官指可商討

龍少泉其中一項欺詐罪指稱他申請按揭時申報單位由父母居住，並將於交易完成時取得空置單位，但沒通知銀行，誘使銀行發放貸款。代表上訴方的前刑事檢控專員、資深大律師梁卓然表示，單位原有租約於2016年11月30日屆滿，龍少泉同日簽訂新的買賣合約，意味他案發時擁有單位的空置擁有權，案件不涉及作假和欺瞞情節。上訴方又稱，不排除銀行職員協助龍少泉填表時犯錯，構成疑點。

內部提禁出租 官質疑「唔知唔問」

律政司一方回應稱，龍少泉之妻曾和地產經紀商討簽新約，顯示龍少泉知悉單位用作出租，很可能將使用權轉交予租戶，實際上不存在空置擁有權。法官彭偉昌聽畢表示，這一點涉及技術細節，值得商討。

另一項欺詐罪指稱龍少泉申請「購屋貸款計劃」時沒申報單位租約，誘使庫務署長發出購屋貸款。上訴方表示，警隊曾發信提醒計劃申請者不得出租物業，顯示內部人員不熟悉規定。彭官聞言表示，警隊發信目的是提醒所有申請人，龍少泉應自行了解計劃條款，「有咩理由你唔睇、唔知、唔問？」又稱「好難想像政府推出公務員房屋福利，唔使你自住，畀你買單位租出去投資，咁叫房屋福利咩？完全違反常識喎」。

【案件編號：CACC279/21】

相關字詞﹕上訴 房屋津貼 警司 欺詐罪

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