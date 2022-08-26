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體育大賽今年暫零 霍啓剛憂外地搶走 楊德強信主辦單位會回港

【明報專訊】過去兩年本港受新冠疫情影響，不少大型體育活動取消或延期。本報翻查大型體育活動事務委員會網頁，本港2018年共舉辦12項「M」品牌的大型體育活動，惟今年至今未有舉辦大型體育活動，而擬舉行的大型活動亦因港府近日推出的防疫限制面對「腰斬」。體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛稱，有中東地區原亦欲舉辦國際七人欖球賽，又稱新加坡今年已舉辦不少活動，憂慮本港大型體育活動會被其他地區「搶走」。

6「M品牌」活動擬辦 2018年12項

港府2004年設立「M」品牌制度，資助本地體育總會舉辦更多大型體育活動，部分活動可獲港府資助，如中國香港賽艇協會2019年舉辦世界海岸賽艇錦標賽便獲資助1200萬元。翻查大型體育活動事務委員會的「M」品牌日程，本港在2018年共舉辦12項「M」品牌大型體育活動，惟今年擬舉行、過往曾是「M品牌」的活動僅6項，包括渣打香港馬拉松、香港國際七人欖球賽、香港公開羽毛球錦標賽等。當中僅國際七人欖球賽正式公布11月的比賽將舉行。

楊：審七欖渣馬前先審防疫方案

除未有大型體育活動能舉行，擬舉行的大型體育活動亦暫時未獲「M品牌」認證。體育專員楊德強稱政府正處理國際七人欖球賽及香港馬拉松「M」品牌申請，但政府要先完成審批主辦方的防疫及檢疫方案才會處理。

不過，港府近日以疫情為由，將香港十公里錦標賽及維港泳的人數上限設為500，致田總宣布取消香港十公里錦標賽。楊相信疫情對本港有短期影響，但認為大型賽事的主辦方會再回港辦比賽。他說今年4月起海外抵港者檢疫期縮短至7天，有多個體育總會欲舉辦體育賽事，他認為一直在港舉辦比賽的體育總會亦期望繼續於本港舉行比賽。

霍啟剛稱，本港去年舉辦的大型體育活動僅UCI場地單車賽、維港泳及香港馬拉松，而今年一個大型體育活動都未舉辦，擔心本港體育盛事化的發展。他知悉有中東地區亦欲舉辦國際七人欖球賽，又稱新加坡現時已舉辦不少大型體育活動，他認為港府再沒行動，不少大型體育活動將被其他地區「搶去」。新加坡曾舉行新加坡羽球公開賽，亦即將舉行一級方程式賽車大賽、新加坡馬拉松、亞洲投球錦標賽等。

王敏超憂礙運動員培訓

中國香港游泳總會會長王敏超稱，本地運動員需參加不同比賽汲取經驗，憂慮長遠將影響本地精英運動員培訓及發展。但他認為本港大型體育活動不會被其他地區「搶走」，認為本港在粵港澳大灣區內，有地理優勢，可吸引國內城市參與比賽。

（新冠疫情）

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