男子晝劫金行跌電話 警方夜拘兩巴裔漢

現場消息稱，疑犯手持1呎長西瓜刀、指嚇一名男店員大叫打劫，搶去金鏈等飾物，過程約兩分鐘。警員到場後，派出10多名機動部隊警員搜查附近公園、後巷的垃圾桶和路邊雜物，未有發現。據了解，疑犯身高1.8米、約20至30歲，共劫走逾70件金鏈、手鏈及吊墜，總值逾100萬元。

珠寶店職員陳先生稱，店舖於上址開業逾10年，疑犯在昨日開舖約1小時後衝入店內，用刀向他指嚇，喝令他將飾物放進白色背心膠袋。陳先生在利刀威嚇下遵從指示，將3盤耳環、項鍊和手鐲放入袋內，陳先生形容匪徒手忙腳亂，部分首飾跌落地上。

據悉，有鄰店職員透露，匪徒蒙面、戴帽及身穿黑色衣物，案發前曾於店前徘徊「踩線」。匪徒得手後拔足而逃，慌忙間跌出手機。有不知情街坊曾拾回電話欲歸還，該南亞裔男子無理會，沿炮仗坊方向逃去。有附近店舖負責人稱，當時目睹一團黑影跑過，未聽到防盜裝置響起。其後有街坊將電話交給查案警員，警方正循線追查。