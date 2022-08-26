醫生婚宴群組續擴 醫局提問下交代

涉11醫生 稱不影響服務

醫管局昨日表示，婚宴群組再有5名醫生染疫，包括廣華醫院兩名婦產科醫生；廣華醫院診斷及介入放射科、佛教醫院外科及下葵涌普通科門診各有一名醫生染疫，暫無病人列密切接觸者。群組累計11名醫生染疫，當中6人為廣華醫院婦產科醫生，醫管局總行政經理李立業稱，上述部門已採取內部調配，另有員工取消休假，服務不受影響。他補充，如發現員工違反指引，將交由人力資源部採取行動。

呼吸系統科專科醫生梁子超稱，市民過去一段時間重新舉辦婚宴等活動，醫護難免會出席宴會，對此表示理解，建議醫管局提醒職員減少出席人多聚集的活動，避免醫院人手因而受影響。梁又指出，醫護會定期檢測、工作時會穿著保護衣物，而近日社區有大量個案，相比每日有大量患者到醫院求醫，醫生帶病毒入院的機率不大，群組未必對公眾帶來直接威脅。他又稱現時本港有大量個案，政府難公布每個群組，而有關部門應掌握涉事婚宴賓客名單，相信追蹤不會有困難，認為當局未必需公布相關資訊。

香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜表示，若婚宴無違規行為，公布群組詳細資料對抗疫作用不大，認為如其他私人聚會一樣，不公布群組詳情屬無可厚非。

（新冠疫情）