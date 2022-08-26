港聞

港聞二

撤至亞博27院友陽性 防護中心料院舍感染

【明報專訊】院舍員工「兩日一檢」下周三起推行，昨日再有9間院舍出現染疫個案，並有院友被列密切接觸者，要送亞博館檢疫。日前出現爆發的「香海正覺蓮社主辦佛教李嘉誠護理安老院」，有27名院友檢疫期間檢測呈陽性，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日表示，檢疫設施內有充足措施預防交叉感染，相信涉事院友是在院舍感染。

衛生防護中心昨日公布，日前已有院友染疫的「香海正覺蓮社主辦佛教李嘉誠護理安老院」再增個案，歐家榮稱院舍共有6層，早前2樓出現個案後，中心安排同層36名院友前往亞博館臨時檢疫中心，其中27人檢疫期間檢測陽性，該層累計7名職員、31名院友陽性；該院4樓另有一名員工及兩名院友陸續在周二周三（23及24日）檢測陽性，該層院友同須送亞博館檢疫。

對於大量院友在檢疫中心檢測陽性，歐家榮稱，檢疫設施內有充足措施預防交叉感染，如病牀之間有特定距離、確保密切接觸者不會互相接觸播疫，故相信院友在院舍感染。

增9院舍現個案 有員工先陰後陽

本港昨日新增5間安老院舍、4間殘疾院舍出現個案，涉13名院友和兩名員工，共70名院友要檢疫。其中「環球護老院有限公司」3樓有4名院友分別於前日及昨日快測陽性，同層有兩名護理員核酸檢測陽性，中心已安排同層其餘31名院友撤離檢疫。歐家榮表示，該院分兩層，共有62名院友及28名員工，據了解，兩名染疫職員並無到另一樓層工作，兩人最後上班日期為前日，上班前快測呈陰性，惟當日採樣的核酸檢測陽性，Ct值為16及28（數值愈低、病毒量愈高）。

指四成員工個案驗核酸發現

勞福局：可見加密檢測必要

院舍陽性個案續升，政府下周三（31日）起，將院舍員工核酸檢測加密至每兩日一次。勞福局長孫玉菡昨在港台《千禧年代》稱，新安排是考慮到疫情變化，希望強化對院友的保護屏障；至於日後會否收緊或放寬安排，需視乎疫情發展。政府上月底已將院舍員工核酸檢測加密至每周一次，孫說根據首兩周數據，四成院舍員工個案通過核酸檢測發現，而院友基本上不出社區，可見加密員工核酸檢測屬必要。

孫玉菡又指出，當局曾考慮派員上門採樣，惟院舍上班採取輪更制，相關運作未必實際。

（新冠疫情）

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