醫局指一半個案未轉介 現初期困難 私院聯會：部分因公院臨時指不宜 涉病情轉變

本港昨天新公布8579宗個案，本地感染佔8282宗，按日多605宗；Omicron BA.4或5最新佔比增至43.9%，其中九成屬BA.5。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨在疫情記者會形容疫情「轉趨嚴峻」，料快破1萬宗，對醫療系統很大負擔，呼籲市民減聚會、定期檢測，重申不希望一刀切採取較「激進」的社交距離措施。

聖保祿：願收63人 四成成事

單日個案維持四位數逾兩個月，13間私家醫院7月底起應政府要求騰出364張病牀，接收公院轉介病人，主要涉非新冠病人；盧寵茂前日出稿指部分私院病牀使用率未如理想，冀業界盡力收症和改善。本身是聖保祿醫院醫務行政總監的何兆煒昨日接受查詢時稱，部分病人因公院臨時「轉plan（計劃）」而沒獲轉介，並引述該院數據解釋，在願意接收的63名病人中，僅四成成功轉介，另有三分之一因公院最終認為不適合而沒轉介，例如已出院、情况轉差或未完成檢查等，其餘約兩成則因家屬或病人不願意。

何兆煒稱，較複雜的病人轉介需時，如要通知家屬、準備藥物和聯絡醫生等，或因此令病情改變而未能轉介，亦認為醫管局各聯網與私院配對的機制限制病人轉介。

「預計之內」 醫局稱正理順流程

對於盧寵茂稱部分私院在周末及假日不能收症，何兆煒說公私院在周日和公眾假期人手均較少，形容雙方都不情願（reluctant）假日轉介，但有緊急情况必會收症，強調不希望互相指摘，冀各方配合解決。

醫管局總行政經理李立業回應稱，目前約一半原被安排轉介的個案未能成功轉介，涉病情變化、家屬和病人意願、私院評估不適合收症等原因，形容出現「初期困難（teething problem）」是預計之內。他強調正逐步理順流程、加快篩選和轉送，並正理順私院跨區收症的程序。至於轉介病人時間，他說目標是即日內處理，惟有個別或「耐少少」，相信現已改善。

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌認為，以往公私營協作較少直接將病人從公院轉至私院，現或未完全「摸透」行政安排，建議應加快轉送的行政程序，減少變數。對於應否只轉介病歷較簡單的病人，他認為未能太「揀擇」，建議公私院加強溝通，了解雙方難處才能理順流程。

司徒拔道港安：公院主導流程

據醫衛局截至周二（23日）下午數據，除聖德肋撒醫院、中大醫院和播道醫院外，本報昨向其餘10間病牀使用率為五成或以下的私院查詢，撇除聖保祿醫院，至截稿前獲7間私院回覆，其中未曾接收病人的司徒拔道港安醫院稱轉介流程主要由公院主導，該院盡力配合；病牀使用率為0%的明德國際醫院則稱會先確保個案符合服務範圍，一經確認並獲病人同意後便立即轉送。

嘉諾撒醫院表示，至今處理20多宗個案，僅一宗因臨牀設備限制而不能接納；寶血醫院（明愛）、養和醫院、荃灣港安醫院和仁安醫院則稱周末亦會收症。中大醫院另透露下周一（29日）將增6張牀收非新冠病人，即共18張，原本24張新冠病牀的安排不變。

明報記者

（新冠疫情）