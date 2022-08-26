港聞

港聞二

醫局指一半個案未轉介 現初期困難 私院聯會：部分因公院臨時指不宜 涉病情轉變

【明報專訊】本港新冠單日本地個案昨天升破8000宗，留醫人數續升。醫管局多次強調醫療系統受壓，需調動病牀和調整服務，私家醫院自上月底接收局方轉介病人，醫衛局長盧寵茂前日發稿指部分私院病牀使用情况「未如理想」。香港私家醫院聯會主席何兆煒昨回應稱，在私院願意接收的病人中，部分因公院臨時認為不合適而未獲轉介，形容「得個做字」；未曾接收轉介病人的司徒拔道港安醫院則稱，流程主要由公院主導。醫管局昨回應指部分病人未能轉介屬預計之內，背後涉很多原因，正改善情况。

本港昨天新公布8579宗個案，本地感染佔8282宗，按日多605宗；Omicron BA.4或5最新佔比增至43.9%，其中九成屬BA.5。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨在疫情記者會形容疫情「轉趨嚴峻」，料快破1萬宗，對醫療系統很大負擔，呼籲市民減聚會、定期檢測，重申不希望一刀切採取較「激進」的社交距離措施。

聖保祿：願收63人 四成成事

單日個案維持四位數逾兩個月，13間私家醫院7月底起應政府要求騰出364張病牀，接收公院轉介病人，主要涉非新冠病人；盧寵茂前日出稿指部分私院病牀使用率未如理想，冀業界盡力收症和改善。本身是聖保祿醫院醫務行政總監的何兆煒昨日接受查詢時稱，部分病人因公院臨時「轉plan（計劃）」而沒獲轉介，並引述該院數據解釋，在願意接收的63名病人中，僅四成成功轉介，另有三分之一因公院最終認為不適合而沒轉介，例如已出院、情况轉差或未完成檢查等，其餘約兩成則因家屬或病人不願意。

何兆煒稱，較複雜的病人轉介需時，如要通知家屬、準備藥物和聯絡醫生等，或因此令病情改變而未能轉介，亦認為醫管局各聯網與私院配對的機制限制病人轉介。

「預計之內」 醫局稱正理順流程

對於盧寵茂稱部分私院在周末及假日不能收症，何兆煒說公私院在周日和公眾假期人手均較少，形容雙方都不情願（reluctant）假日轉介，但有緊急情况必會收症，強調不希望互相指摘，冀各方配合解決。

醫管局總行政經理李立業回應稱，目前約一半原被安排轉介的個案未能成功轉介，涉病情變化、家屬和病人意願、私院評估不適合收症等原因，形容出現「初期困難（teething problem）」是預計之內。他強調正逐步理順流程、加快篩選和轉送，並正理順私院跨區收症的程序。至於轉介病人時間，他說目標是即日內處理，惟有個別或「耐少少」，相信現已改善。

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌認為，以往公私營協作較少直接將病人從公院轉至私院，現或未完全「摸透」行政安排，建議應加快轉送的行政程序，減少變數。對於應否只轉介病歷較簡單的病人，他認為未能太「揀擇」，建議公私院加強溝通，了解雙方難處才能理順流程。

司徒拔道港安：公院主導流程

據醫衛局截至周二（23日）下午數據，除聖德肋撒醫院、中大醫院和播道醫院外，本報昨向其餘10間病牀使用率為五成或以下的私院查詢，撇除聖保祿醫院，至截稿前獲7間私院回覆，其中未曾接收病人的司徒拔道港安醫院稱轉介流程主要由公院主導，該院盡力配合；病牀使用率為0%的明德國際醫院則稱會先確保個案符合服務範圍，一經確認並獲病人同意後便立即轉送。

嘉諾撒醫院表示，至今處理20多宗個案，僅一宗因臨牀設備限制而不能接納；寶血醫院（明愛）、養和醫院、荃灣港安醫院和仁安醫院則稱周末亦會收症。中大醫院另透露下周一（29日）將增6張牀收非新冠病人，即共18張，原本24張新冠病牀的安排不變。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕彭鴻昌 公私營協作模式 公立醫院 醫管局 何兆煒 盧寵茂 私家醫院 新冠疫情

上 / 下一篇新聞

墜屏重500公斤 涉報稱500磅 調查組成員稱未必是斷索成因 警查申報文件證書
墜屏重500公斤 涉報稱500磅 調查組成員稱未必是斷索成因 警查申報文件證書
「多事」撩談話 好市民救回輕生少女
「多事」撩談話 好市民救回輕生少女
科創界蒐施政報告意見 盼設成果轉化中介機構
科創界蒐施政報告意見 盼設成果轉化中介機構
民建聯晤陳茂波 倡研郊園邊陲建屋
民建聯晤陳茂波 倡研郊園邊陲建屋
撤至亞博27院友陽性 防護中心料院舍感染
撤至亞博27院友陽性 防護中心料院舍感染
醫生婚宴群組續擴 醫局提問下交代
醫生婚宴群組續擴 醫局提問下交代
男子晝劫金行跌電話 警方夜拘兩巴裔漢
男子晝劫金行跌電話 警方夜拘兩巴裔漢
體育大賽今年暫零 霍啓剛憂外地搶走 楊德強信主辦單位會回港
體育大賽今年暫零 霍啓剛憂外地搶走 楊德強信主辦單位會回港
退休警司騙房津判囚上訴 官轉介「合議庭」審理
退休警司騙房津判囚上訴 官轉介「合議庭」審理
洪水橋鐵皮屋起火 警列縱火
洪水橋鐵皮屋起火 警列縱火
「賣豬仔」案多3人返港 增兩求助累計41
「賣豬仔」案多3人返港 增兩求助累計41
輕型貨車撞倒過路單車翁 司機被捕
輕型貨車撞倒過路單車翁 司機被捕
考場支援「救火」31年 考評主管：疫情最大挑戰
考場支援「救火」31年 考評主管：疫情最大挑戰
談歷史科殺題：平常心面對考生覆核成績
談歷史科殺題：平常心面對考生覆核成績
支聯會拒交資料案 控方擬披露少於20項內容
支聯會拒交資料案 控方擬披露少於20項內容
6．26圍警總案 追打便衣囚4年 地盤工上訴駁回
6．26圍警總案 追打便衣囚4年 地盤工上訴駁回
8．31兩周年 行人路豎腳架 記者認阻差及妨擾
8．31兩周年 行人路豎腳架 記者認阻差及妨擾
落波預告時間闊 打工仔嘆難預備 天文台：風力有上落 安全前提下考慮更精準預告
落波預告時間闊 打工仔嘆難預備 天文台：風力有上落 安全前提下考慮更精準預告
菜檔料風後來貨貴一成 憂生意差不敢加價
菜檔料風後來貨貴一成 憂生意差不敢加價
涉冒前女友網曝個人資料 男子控7起底罪
涉冒前女友網曝個人資料 男子控7起底罪
截違例車揭通緝犯 警追逐拔槍制服
截違例車揭通緝犯 警追逐拔槍制服
大灣區GBA新聞：灣區去年平均23.5℃ 60年最熱 破35℃日子較常年多20天 同錄新高
大灣區GBA新聞：灣區去年平均23.5℃ 60年最熱 破35℃日子較常年多20天 同錄新高
灣區手記：茶飲問問問 ／文：尚東美
灣區手記：茶飲問問問 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】話人才外流勿歸咎「黑暴」疫情 湯家驊：高球場起樓不利招才
【Emily】話人才外流勿歸咎「黑暴」疫情 湯家驊：高球場起樓不利招才
【Emily】「恐龍」不敵打風 斷腳臥南丫島
【Emily】「恐龍」不敵打風 斷腳臥南丫島
【Emily】葛亮獲魯迅文學獎 港作家首人
【Emily】葛亮獲魯迅文學獎 港作家首人
【Emily】「手工有人情味」 黃國整月餅贈基層
【Emily】「手工有人情味」 黃國整月餅贈基層
【Emily】多人做官 選委人數減擬補選
【Emily】多人做官 選委人數減擬補選
【Emily】選委界議員梁毓偉任青發會副主席
【Emily】選委界議員梁毓偉任青發會副主席