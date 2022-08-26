民建聯晤陳茂波 倡研郊園邊陲建屋

高球場建屋難短期完工 籲增過渡屋填補

對於「土地及房屋供應統籌組」的工作，民建聯提出多項建議，例如審視位於洪水橋、古洞等尚未開始建屋的公營房屋用地。又建議全面審視1.6萬公頃綠化地帶，以及重啟郊野公園邊陲地帶研究，掌握相關土地狀况，從中尋覓適合用作短、中期較高密度的公屋發展用地。他們強調「覓地」不等於立即「用地」，全面審批後會按情况訂立合適建屋計劃。

被問到早前高球場暫未能通過環境諮詢委員會審批，會否擔心影響房屋供應，劉國勳稱有關計劃最快亦要2029年才能建成，故應考慮其他可盡快建成的單位填補，包括增加興建過渡房屋，短時間增加房屋供應量。他又呼籲政府盡快補交有關報告給環諮會，以及研究高球場附近的交通配套，讓各界更清楚相關計劃的詳情。