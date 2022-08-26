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民建聯晤陳茂波 倡研郊園邊陲建屋

【明報專訊】民建聯與財政司長陳茂波及副司長黃偉綸會面，表達對政府「土地及房屋供應統籌組」及「公營房屋項目行動工作組」的期望，建議書有10多項建議，未提及粉嶺高球場。立法會議員劉國勳稱與司長的交流正面，兩名司長同意多項建議，包括重新審視綠化地帶和郊野公園邊陲地帶建屋的可能。劉在記者會被問及對高球場建屋的取態，他稱即使落實於高球場建公屋，最快亦要2029年才完工，故應尋求其他方案盡快填補房屋需求。

高球場建屋難短期完工 籲增過渡屋填補

對於「土地及房屋供應統籌組」的工作，民建聯提出多項建議，例如審視位於洪水橋、古洞等尚未開始建屋的公營房屋用地。又建議全面審視1.6萬公頃綠化地帶，以及重啟郊野公園邊陲地帶研究，掌握相關土地狀况，從中尋覓適合用作短、中期較高密度的公屋發展用地。他們強調「覓地」不等於立即「用地」，全面審批後會按情况訂立合適建屋計劃。

被問到早前高球場暫未能通過環境諮詢委員會審批，會否擔心影響房屋供應，劉國勳稱有關計劃最快亦要2029年才能建成，故應考慮其他可盡快建成的單位填補，包括增加興建過渡房屋，短時間增加房屋供應量。他又呼籲政府盡快補交有關報告給環諮會，以及研究高球場附近的交通配套，讓各界更清楚相關計劃的詳情。

相關字詞﹕高球場 公屋 黃偉綸 陳茂波 民建聯

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