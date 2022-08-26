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科創界蒐施政報告意見 盼設成果轉化中介機構

【明報專訊】特首李家超將於10月19日發布任內首份施政報告，科技創新界立法會議員邱達根本周二及周三合共會見60多名創科業界代表，包括各學會及科研代表。他稱其後會繼續約見業內人士，目標蒐集逾百名代表意見加以整合，爭取下月中旬向李家超提交創科方面的施政報告意見。

邱達根初步整合業界意見，稱本港現時科研欠缺成果轉化，「在香港有很多好好的大學、排名很高，但大學與業界、真正商品化是『斷纜』的」，香港有需要設立科研成果轉化的中介機構，以助相關技術或產品商品化並打入市場，如美國的國際斯坦福研究所（SRI International）或歐洲的校際微電子中心（imec）。他說，香港現時有應用科技研究院，「但有很多條例或框架綁住」，例如項目研究時限太短，但很多時生命科技等項目需5年甚至10年才會見到商業價值，故有需要檢討。

倡豁免外來人才雙倍印花稅

人才亦為業界關注範疇。邱達根稱，業內中低人才不足，認為政府有需要提供「傾斜性」誘因吸引外地人才來港，例如豁免相關科技人才在港置業的雙倍印花稅（DSD），或為其子女安排入學等。他又稱，本港審批科技專才來港彈性不足，例如要在首100名大學畢業，「區塊鏈人才可能中學都未畢業」。他又說，業界亦關注現有科研資助計劃有很多不合理的審批要求；又建議政府應聚焦發展金融科技、生命科技、數據經濟及晶片生產等高端產業。

相關字詞﹕雙倍印花稅 科研成果轉化 國際斯坦福研究所 校際微電子中心 施政報告 科技創新界 邱達根

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