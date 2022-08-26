科創界蒐施政報告意見 盼設成果轉化中介機構

邱達根初步整合業界意見，稱本港現時科研欠缺成果轉化，「在香港有很多好好的大學、排名很高，但大學與業界、真正商品化是『斷纜』的」，香港有需要設立科研成果轉化的中介機構，以助相關技術或產品商品化並打入市場，如美國的國際斯坦福研究所（SRI International）或歐洲的校際微電子中心（imec）。他說，香港現時有應用科技研究院，「但有很多條例或框架綁住」，例如項目研究時限太短，但很多時生命科技等項目需5年甚至10年才會見到商業價值，故有需要檢討。

倡豁免外來人才雙倍印花稅

人才亦為業界關注範疇。邱達根稱，業內中低人才不足，認為政府有需要提供「傾斜性」誘因吸引外地人才來港，例如豁免相關科技人才在港置業的雙倍印花稅（DSD），或為其子女安排入學等。他又稱，本港審批科技專才來港彈性不足，例如要在首100名大學畢業，「區塊鏈人才可能中學都未畢業」。他又說，業界亦關注現有科研資助計劃有很多不合理的審批要求；又建議政府應聚焦發展金融科技、生命科技、數據經濟及晶片生產等高端產業。