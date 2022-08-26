「多事」撩談話 好市民救回輕生少女

侵害兒童升六成 周日頒獎禮主題護兒童

余女士當日接送女兒放學時，該女孩坐在行人天橋欄杆。她留意到女孩旁邊有一張椅子，且後面有一灘血迹，懷疑女孩欲輕生，遂上前與她聊天，欲分散其注意力不果。余女士察覺女孩「有少少衝動，腳想跨過欄杆」，馬上抱着女孩勸她走下來，當女孩稍為向後移動，余女士馬上把她抱到安全位置。余女士形容當刻無特別害怕，「救回女孩那刻感到很開心」，認為每個人均需伸出援手，正如自己子女有情緒問題，同樣會輔助他們一把，着他們不要胡思亂想。據悉，警方事後在女孩身上搜出鎅刀，從其左前臂傷口懷疑她曾自殘。

警方周日舉行的頒獎典禮，40名得獎者在涉及盜竊、拯救生命及侮辱公德等案件提供協助。另一名得獎者是六旬前舞獅教練李郡英，她去年3月在北角乘搭港鐵時，目睹一名男子對前面20多歲女子毛手毛腳，遂提醒女事主。李女士引述女事主稱兩人並不認識，對懷疑被人非禮毫不知情，以為只是車廂擁擠。李女士遂喝止該名男子，並在油塘制服他。「作為一名女性，不希望女性被人非禮。」李女士稱當時「連兩秒短片都無拍攝，只想爭取時間，不想便宜多該名男子兩秒」。

防騙護兒童有貢獻 12機構獲嘉許

適逢好市民獎明年踏入50周年，公共關係部（訓練及支援分課）警司余兆泉表示，警方去年起以「以人為本」方向革新計劃，包括設立「好機構獎」，暫時嘉許12間在防騙和保護兒童作出貢獻的機構；引入公司提名制度，讓贊助商香港總商會旗下會員機構提名員工；並透過吉祥物「好市民聯盟」和展覽等推廣。余相信要令本港和諧穩定，單靠警隊未必足夠，必須加強聯繫社會各界持份者合作，期望相關改革為社會注入一股新動力。