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墜屏重500公斤 涉報稱500磅 調查組成員稱未必是斷索成因 警查申報文件證書

【明報專訊】男團MIRROR上月演唱會墜屏傷人事故，政府跨部門工作小組周三稱，塌下的屏幕實際比主辦單位報稱更重，「相差很大百分比」。小組委員、工程師學會代表司徒家成昨透露，小組測試屏幕的重量是500至520公斤，6個屏幕重量不一，稱據悉主辦方向康文署申報重量為500磅（即約227公斤），即相差逾一倍，稱或採英制重量單位，故與實際重量有差距，惟涉及的相關文件證書仍在警方手上，難證實數字或猜測差距原因。消息稱，有待檢視物料供應商、舞台設計等文件及各方口供，才能判斷原因。而當中是否涉及人為疏忽，據悉警方依循屏幕證書、檢驗工序和申報文件等方向調查。

小組專家：將測斷裂螺絲 仍在警手中

跨部門工作小組前日指出3項問題導致斷纜，包括懸吊屏幕的鋼索承受力低正常約兩成。司徒家成昨在港台《千禧年代》稱，涉事鋼索承受力約1100公斤，較同類鋼索承受力1400公斤低約兩成，惟視乎設計者調整的安全系數，鋼索或足夠應付屏幕重量，又稱註冊工程師可目測或觸摸鋼索是否「𠝹手」，判斷涉事鋼索有否問題。他認為屏幕單位紀錄的問題，不一定是導致鋼索斷掉的成因，否則兩條涉事鋼索都會斷掉（事件中先斷一邊），而另一邊接連鋼索的吊環螺絲斷裂，小組將做剪力和拉力測試，惟吊環螺絲仍在警方手中。

消息稱，證物優先由政府化驗所化驗，一旦涉及刑事成分，警方就會檢控，惟了解到小組需同步調查，故涉事鋼索等關鍵證物，當時由政府化驗所和小組專家同時化驗。至於出現剪切斷裂的吊環螺絲，據悉政府化驗所已完成化驗，稍後將安排小組調查。

不同公司負責工序欠溝通 應專人監督

司徒家成認為，總承辦商藝能工程將工作外判予不同次承辦商，購買器材、設計和安裝等工序由不同公司負責，各公司基於互信而缺乏溝通，故相關應有專人在場監督，並透過預演舞台裝置檢視有否異樣，惟難判斷藝能工程需否負最大責任。

下墜的巨幕由兩條鋼索懸吊，而據康文署「懸掛布景的硬件設備」指引，建議長條形的硬件布景需使用最少3條鋼索。司徒家成表示，涉事巨幕並非很闊，認為兩條獨立的鋼索懸吊已足夠。

盧覺強：下墜增拉力 理想安全系數應更高

理大機械工程學系退休工程師盧覺強回覆本報查詢稱，跨部門工作小組調查發現涉事懸掛裝置，每條鋼索實際斷裂負重為1100公斤，巨型屏幕實際重量約500公斤，裝置實際安全系數約為2。他稱，在一邊鋼索斷裂令屏幕下墜一刻，屏幕不再靜止，有速度下拉力可增加2至3倍，故較理想的安全系數設計應為3。對於司徒家成指主辦方聲稱的屏幕重量與實際存差距，可能是重量單位出錯，盧認為工程師處理單位有錯情况少見，「除非自己沒有秤過只聽人噏，就有可能錯」，若有親自度量及計算，處理單位應不會有誤。

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