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「藉二胡見世界」 視障演奏家：盲人出路不止按摩

【明報專訊】「小一的時候，坐第一排還能看到黑板，小五已經看不見了。」25歲的楊恩華因屬早產嬰，眼部神經萎縮，如今只餘5%視力，小五開始學拉二胡的他說，唯有二胡讓他看見世界。親友屢指他學二胡無前途，勸他學按摩，楊不理勸告，10多年來一直堅持與二胡結伴。憑多年努力，他今年初終有機會在香港大會堂演出，無奈新冠疫情爆發，唯有轉至網上表演。不過，他仍以大會堂演出為目標，希望證明失明人也能走出成功的音樂路。

親友勸學盲人按摩 激起鬥心

在內地長大、其後移居香港的楊恩華憶述，小三時父母希望他學習一技之長，他開始跟鄰居接觸二胡，小五時才開始認真學藝，當時其雙眼已幾乎喪失視力。曾有親友勸他學習盲人按摩，以助日後謀生，「很不舒服，他們覺得拉二胡好高騖遠、不實際」。親友的說話讓他耿耿於懷，反而激起鬥心學習二胡。

無法睇譜 啟蒙老師以唱教授

由於視力問題，他學習二胡比常人需更花心機。「右手拉弓要平直穩，但我看不見，怎知道自己是不是拉直線？」楊恩華說，他不像一般學生可看譜、看老師的指法，他曾遇上幾名啟蒙老師，願為他花數倍心思，唱出樂譜、細心講解每一個指法。去年他入讀香港演藝學院，攻讀音樂和二胡，原本4年的課程，他要讀5年，上合奏堂時，他也要比別人用更多時間背譜。

「雖然很困難，但看不見其實會更加集中，想像力更豐富，肯堅持一定有出頭之日。」楊恩華去年初獲香港藝術節「無限亮」計劃邀請，與著名作曲家梅廣釗合作《胡琴瞽樂音樂會》，原於今年初在香港大會堂演出，無奈第五波疫情爆發，音樂會需延期，後來已無檔期，演出終改於9月16日至10月31日，以線上錄播形式舉行。

憾大會堂演出因疫情告吹

改網上錄播盼接觸更多人

楊恩華說，在香港大會堂演出是演奏者的目標，如今演出因疫情告吹，難免失落，現時只望網上播放可接觸更多觀眾。他仍希望，畢業前能登上大會堂，並以自己作為例子，證明失明人也能走音樂路，「我想行條路給更多殘疾人看，不單止做按摩，還有好多出路」。

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