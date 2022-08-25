岑子杰上訴爭承認海外同婚 法庭駁回：違立法原意

引述《人權法案法例》條文

上訴庭：婚姻自由只涉異性

上訴人為正就「初選案」還押的岑子杰，答辯人為律政司長。上訴方早前提出，基本法第37條所保障的「婚姻自由」泛指異性戀者的婚姻權利，但並無排斥同性伴侶，原審法官應採納廣闊的解讀，考慮同性伴侶被排除在條文之外，會違反平等原則。上訴庭3名法官在判辭反駁稱，根據《香港人權法案法例》第19條，男女已達結婚年齡者，其結婚及成立家庭之權利應予確認，如果一併閱讀上述條文及基本法第37條，婚姻自由明顯只屬於異性伴侶，不包括同性伴侶。

1990年立婚姻例

指起草者「必採傳統定義」

上訴庭強調要從法律和歷史角度詮釋條文，由於本港婚姻法例於1990年訂立，起草基本法的人必定採納傳統定義，以「婚姻」形容一男一女的異性伴侶關係，其他解讀方式明顯與現實不符。上訴庭表示，即使廣闊詮釋基本法第37條，基本法和香港人權法案條例中，亦無任何條文暗示同性伴侶享有婚姻權。

針對海外同性婚姻是否獲承認，上訴庭指基本法第37條承認在本地和海外締結的婚姻關係，但有關立法原意只限於異性婚姻，如果港府承認海外同性婚姻，會違反基本法原意。

上訴庭又指，不認同法庭應直接承認海外同性婚姻，讓上訴人受惠於婚姻狀况帶來的福利，因為任何人面對的待遇無法一概而論，要視乎具體情况，決定是否涉及歧視。故此，上訴庭認為原審法官裁決無錯誤，駁回上訴，案件維持原判。

【案件編號：CACV557/20】