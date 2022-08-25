中大調查：傳媒公信力續減 港台跌幅最大

調查每隔3年做一次，今年於6月22日至7月11日，以電話訪問944名18歲或以上香港居民，了解受訪者對整體新聞界的公信力評分。

無綫經濟星島端傳媒評分升

各間傳媒中，公信力評分跌幅最大的是香港電台，由2019年以6.72分在6間電子傳媒排名第二，大跌1.04分至5.68分，排名第五。個別傳媒公信力評分上升，升幅在統計學上達顯著程度，包括無綫電視、經濟日報、星島日報和端傳媒。

至於以媒體類別劃分，電子傳媒的公信力最高，平均評分為5.8，收費報紙和免費報紙的公信力平均評分，分別為5.18和5.13，網媒的平均評分最低，為5.05分。

學者料大趨勢仍是讀報者減

蘇鑰機表示，評分下跌對本港傳媒而言並不理想，但傳媒公信力下跌是全球大趨勢。他稱，今次調查無探討公信力下跌原因，分析有多個可能因素，包括近年的社會事件、多間傳媒相繼停運，以至國安法實施等，惟無數據顯示哪些因素影響較大。至於港台公信力明顯下跌，他估計與港台近年改變節目方針有關。至於市民接收新聞的習慣，他相信大趨勢仍然是市民愈來愈少透過實體報紙和電子傳媒看新聞，傳媒公信力下跌對此影響不大。