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新委4政助3曾做傳媒 1曾訪李家超 民建聯多一人入政府 環境局發展局副局長出爐

【明報專訊】特首李家超昨日委任兩名副局長及4名政治助理，是新政府七一後第三批委任的副局長及政助，其中3名政助有任職傳媒經驗。現任食環署副署長黃淑嫻及發展局首席助理秘書長林智文，分別脫離公務員行列加入問責團隊，擔任環境生態局和發展局副局長。兩人均在政府工作多年，黃淑嫻1985年加入政務職系，林智文1990年任職規劃署助理城市規劃師。

涉前《經濟》採主《大公》記者

新一批委任官員中3人曾有傳媒背景。聶德權任內任公務員事務局高級經理（傳訊與協作）的資深傳媒人洪曉敬，獲委任為律政司長林定國的政助；《經濟日報》採訪主任葉紹堅任副政務司長卓永興的政助，他曾有份專訪仍是政務司長的李家超；曾任《大公報》高級記者及時任議員林大輝議員助理的宋佩瑜，則會擔任副財政司長黃偉綸的政助。

另一名獲委任的政治助理是民建聯前葵青區議員李世隆，他於2019年區議會選舉在石蔭選區，以超過1100票落敗給民主黨尹兆堅。

醫衛局發展局政制局尚缺政助

目前只有醫務衛生局、發展局、政制及內地事務局3局的政助未委任人選。已委任的副局長及政助中，民建聯佔8人，是各建制黨派中最多；新民黨居次，有4人；工聯會、自由黨、經民聯各有一人。

發展局副局長林智文月薪23.5萬元，環境局則回覆說副局長黃淑嫻及李世隆未履新，暫時未有資料。

政治助理中，目前已知薪酬大約分4級，薪酬最高的是洪曉敬、政務司長陳國基政助李惠、財政司長陳茂波政助楊通達、商經局政助李世華，月薪分別是12.6萬元；次一級則是民青局政助張進樂、保安局政助梁溯庭等的10.8萬元。昨獲委任的兩名副司長政助葉紹堅及宋佩瑜同為9.06萬元。第四級則是勞福局政助傅曉琳及創新科技及工業局助理廖添誠等，月薪同為7.2萬元。

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