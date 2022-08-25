港聞

港聞二

斥被炒校長釀撕裂 陳南昌校董會：已啟招聘

【明報專訊】香港青少年培育會陳南昌紀念學校爆出校政風波，署任校長黃錫培遭質疑只是文憑教師，資歷不足當校長。校董會昨稱任命屬臨時行政安排，已開展校長招聘及遴選工作。有資深校長表示，按教育局指引，文憑教師等非學位教師不應有任何新的晉升及署任安排。教育局回覆指理解署任屬臨時安排。

該校約半數教職員上周四（18日）指控，有校董與獨立校董為姊妹，涉違《教育條例》，學生宿舍亦涉不當使用公帑。事後校監向時任校長黃麗婷發書面警告及即時解僱，並成立「校政專責工作小組」及任命黃錫培為署任校長。

校董會昨日表示，任命黃錫培為署任校長屬臨時行政安排，已成立行政小組與各行政委員會集體處理學校事務，並已開展校長公開招聘及遴選；至於解僱黃麗婷，是因她在處理學校行政上不理想和令人失望，包括未有適時及恰當回應教育局質詢及安排同事預備新學年；另指近日黃麗婷多次漠視法團校董會的指示，導致法團校董會與學校教師團隊之間的關係嚴重撕裂。

有資深校長透露，黃錫培是校內唯一一名文憑教師，其學位仍未獲大學正式確認。他認為按教育局指引，非學位教師職系不應有任何新的晉升及署任安排，即黃在9月前絕不可署任校長，質疑為何不找其他學位教師署任，校董會及教職員關係是否出問題。

署任安排被質疑違教局指引 教局：理解屬臨時安排

教育局回覆稱，據悉法團校董會推薦一名在該校服務20多年的資深教師，為方便行政暫時署任校長一職，以確保學校在過渡期間維持正常運作；局方理解署任屬臨時安排，而校董會亦成立「校政專責行政小組」，與各行政委員會團隊處理各項開學事務。

上 / 下一篇新聞

本地陽性破7000 BA.4/5佔比增至四成 張竹君：或日破萬宗 不排除收緊措施
本地陽性破7000 BA.4/5佔比增至四成 張竹君：或日破萬宗 不排除收緊措施
院舍員工下周三起須隔日驗核酸 安老業指「唔貼地」 盼日後改每周兩檢
院舍員工下周三起須隔日驗核酸 安老業指「唔貼地」 盼日後改每周兩檢
獲通知限500人 田總取消周日10公里賽
獲通知限500人 田總取消周日10公里賽
民間查車禍黑點路段 灣仔道榜首 團體倡增過路處勿靠欄杆改善 審視全港街道設計
民間查車禍黑點路段 灣仔道榜首 團體倡增過路處勿靠欄杆改善 審視全港街道設計
團體倡效英限速 汽車會：欄杆隔人車最好
團體倡效英限速 汽車會：欄杆隔人車最好
理大新校門揭幕 續禁公眾入校 林大輝提2019：校方政府合作解暴力事件
理大新校門揭幕 續禁公眾入校 林大輝提2019：校方政府合作解暴力事件
首日90港生申便利北上獲批 最快數日內起行
首日90港生申便利北上獲批 最快數日內起行
律政上訴駁回 夾公仔舖裁非娛樂場 毋須因防疫停業 食環署：研判辭再跟進
律政上訴駁回 夾公仔舖裁非娛樂場 毋須因防疫停業 食環署：研判辭再跟進
做Uber被拒 Tesla車主覆核 政府引《IT狗》稱不拒科創 惟租車損交通市場
做Uber被拒 Tesla車主覆核 政府引《IT狗》稱不拒科創 惟租車損交通市場
壹傳媒違契案10．25裁 辯方結案：只屬民事
壹傳媒違契案10．25裁 辯方結案：只屬民事
黎智英勾結外國案12．1開審 料審30日
黎智英勾結外國案12．1開審 料審30日
山頂纜車周六重開 載客量增75%票價加七成
山頂纜車周六重開 載客量增75%票價加七成
家當被丟獲賠100元 露宿者覆核金額敗訴
家當被丟獲賠100元 露宿者覆核金額敗訴
新委4政助3曾做傳媒 1曾訪李家超 民建聯多一人入政府 環境局發展局副局長出爐
新委4政助3曾做傳媒 1曾訪李家超 民建聯多一人入政府 環境局發展局副局長出爐
中大調查：傳媒公信力續減 港台跌幅最大
中大調查：傳媒公信力續減 港台跌幅最大
岑子杰上訴爭承認海外同婚 法庭駁回：違立法原意
岑子杰上訴爭承認海外同婚 法庭駁回：違立法原意
房協屋邨加租2％ 首年凍租
房協屋邨加租2％ 首年凍租
「藉二胡見世界」 視障演奏家：盲人出路不止按摩
「藉二胡見世界」 視障演奏家：盲人出路不止按摩
困緬港人憂報案反被控 組織倡加强保護 有港人遊泰遭擄走 批入境處籲上載照片不合理
困緬港人憂報案反被控 組織倡加强保護 有港人遊泰遭擄走 批入境處籲上載照片不合理
憂控詐騙未能反映案件嚴重性 法律學者促立人口販運罪
憂控詐騙未能反映案件嚴重性 法律學者促立人口販運罪
後門闖茶餐廳刀刺老闆娘 20歲青年被捕
後門闖茶餐廳刀刺老闆娘 20歲青年被捕
入職為「穿櫃桶底」 男子涉偷12店逾10萬元
入職為「穿櫃桶底」 男子涉偷12店逾10萬元
向警擲樽經理上訴得直 官：脫罪是「出於僥倖」
向警擲樽經理上訴得直 官：脫罪是「出於僥倖」
六旬漢遭電車撞斃 司機被捕
六旬漢遭電車撞斃 司機被捕
大灣區GBA專題：網上搶金巴車票 返內地毋須抽籤
大灣區GBA專題：網上搶金巴車票 返內地毋須抽籤
大灣區GBA專題：香港南沙學生拍片比賽 推動創科保育
大灣區GBA專題：香港南沙學生拍片比賽 推動創科保育
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】民調被指趨向符政府要求 鍾劍華：以數論數 籲公道看民研
【Emily】民調被指趨向符政府要求 鍾劍華：以數論數 籲公道看民研
【Emily】中秋金多寶8000萬9‧13攪珠 觀塘廣場投注站「綠升級」
【Emily】中秋金多寶8000萬9‧13攪珠 觀塘廣場投注站「綠升級」
【Emily】葉劉72歲生日 獲贈「浪漫」人像蠟燭
【Emily】葉劉72歲生日 獲贈「浪漫」人像蠟燭
【Emily】「公職王」全身而退？ 黃遠輝：遲啲答你
【Emily】「公職王」全身而退？ 黃遠輝：遲啲答你
【Emily】疫下無O-camp 港大天文學會失觀星好時辰
【Emily】疫下無O-camp 港大天文學會失觀星好時辰
【Emily】港燈派4000節能風扇套裝 助基層消暑
【Emily】港燈派4000節能風扇套裝 助基層消暑