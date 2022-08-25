斥被炒校長釀撕裂 陳南昌校董會：已啟招聘

該校約半數教職員上周四（18日）指控，有校董與獨立校董為姊妹，涉違《教育條例》，學生宿舍亦涉不當使用公帑。事後校監向時任校長黃麗婷發書面警告及即時解僱，並成立「校政專責工作小組」及任命黃錫培為署任校長。

校董會昨日表示，任命黃錫培為署任校長屬臨時行政安排，已成立行政小組與各行政委員會集體處理學校事務，並已開展校長公開招聘及遴選；至於解僱黃麗婷，是因她在處理學校行政上不理想和令人失望，包括未有適時及恰當回應教育局質詢及安排同事預備新學年；另指近日黃麗婷多次漠視法團校董會的指示，導致法團校董會與學校教師團隊之間的關係嚴重撕裂。

有資深校長透露，黃錫培是校內唯一一名文憑教師，其學位仍未獲大學正式確認。他認為按教育局指引，非學位教師職系不應有任何新的晉升及署任安排，即黃在9月前絕不可署任校長，質疑為何不找其他學位教師署任，校董會及教職員關係是否出問題。

署任安排被質疑違教局指引 教局：理解屬臨時安排

教育局回覆稱，據悉法團校董會推薦一名在該校服務20多年的資深教師，為方便行政暫時署任校長一職，以確保學校在過渡期間維持正常運作；局方理解署任屬臨時安排，而校董會亦成立「校政專責行政小組」，與各行政委員會團隊處理各項開學事務。