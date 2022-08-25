理大新校門揭幕 續禁公眾入校 林大輝提2019：校方政府合作解暴力事件

新的主校門位於暢運道入口，是2019年反修例事件時，示威者與警方爆發衝突的地點之一。為慶祝理大85周年，校方重新設計主校門。林大輝昨稱，一直很遺憾校園沒有主校門，「所謂人要面子，大學怎可沒有一個好的主校門」。他又提到2019年「暴亂」場面令人觸目驚心，學校運作被迫停頓，稱校方與政府緊密合作解決校園發生的暴力事件，形容理大「比3年前更強壯、更有朝氣、更有勢頭」。

以往市民可由紅磡穿過校園到尖沙嘴等地，前年1月校方在各入口設閘機，教職員及學生須拍卡進入；當時校方稱是臨時措施。去年11月，校方公布興建新校門時，曾被問到校門落成後，會否開放校園讓公眾進入，當時校方稱新冠疫情下須控制進出校園人流，將審視疫情進展，決定校園是否重新對外開放。理大昨回覆，因疫情持續，所有訪客須預先登記、作健康申報及符合疫苗通行證要求；校方將密切留意疫情發展，適時調整防疫安排，以配合政府防疫政策。

特首李家超昨亦有出席典禮，是首次以校監身分到理大。他致辭時提及國家主席習近平在7月1日的講話，「要特別關心、關愛、培育青年人」，稱大專院校是栽培未來人才的搖籃，肩負培育愛國愛港、具世界視野的新一代責任，教育學生維護國家安全、國家根本制度等。

李家超出席典禮致辭

倡育愛國愛港維護國安者

他又說，很高興理大在所有本科生課程內加入「人工智能和數據分析」和「創新及創業」兩大元素，強調推動創科發展「不但要向外『搶』人才，也要積極培育本地人才」。