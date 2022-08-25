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港聞二

團體倡效英限速 汽車會：欄杆隔人車最好

【明報專訊】去年本港交通意外及傷亡總數升至10年高位，「街道變革」發起人嚴卓衡分析，如只計致命及重傷意外，相關數字過去10年其實呈緩慢下降趨勢，其中去年致命交通意外宗數見新低，惟綜觀整體意外及傷亡總數，則多年沒明顯降幅，分別維持約1.6萬宗及約2萬人。嚴認為這反映運輸署現行措施僅部分有效，建議署方改以「路段」為本全面改善街道設計，同時限制人煙稠密市區道路車速至30或40公里，並控制車輛數目升幅，藉「減車」減少意外。

嚴卓衡認為，目前署方以「路口」分析交通黑點，忽略整個路段的系統性缺陷，致改善措施未能徹底改善問題，加上領牌車輛數目每年遞增，致交通意外宗數未能大減。

街道變革：外國經驗證無加劇塞車

嚴稱，管理車速為減車禍關鍵，英國有研究發現，市區路段平均車速每減1.6公里，車禍機率平均減5%，現時倫敦約六成街道限速30公里，建議本港仿效，於主幹道以外且人煙稠密的道路增設減速平台及低速行車限制區，目標減低車速至30或40公里。他補充，外國經驗顯示塞車問題未見加劇。

嚴又指，內街及支路等意外熱點過路需求頻繁，故署方用欄杆作「人車分隔」不適用，亦易令駕駛者誤感人車安全分隔、可加速行駛，建議適度拆除欄杆，改增行人過路處。

香港汽車會會長李耀培認為，主幹道的連接路擔當重要疏導角色，行車太慢會令主幹道大塞車，即使限速亦應只限非繁忙時段，用欄杆「人車分隔」仍是最佳方法減少意外，因香港街道狹窄，行人易誤闖馬路。他又稱，隨着本港房屋供應北移，市民南下需要日增，比起限制車輛數目，當局應改善公共交通網絡。

運署：低速行車區擬擴展

運輸署回覆稱，即使個別地點不在交通黑點名單，署方亦會按需要實施交通改善措施；署方已在深水埗偉智街試行低速行車限制區，正考慮擴展至東區、九龍城、沙田及元朗區內多個毗鄰學校路段。欄杆方面，署方稱現時只在擴闊行人路等其他控制人流措施不可行時才設欄杆，截至今年3月已移除約22公里長欄杆。

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