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民間查車禍黑點路段 灣仔道榜首 團體倡增過路處勿靠欄杆改善 審視全港街道設計

【明報專訊】本港路面繁忙易致交通意外，據運輸署統計，去年交通意外宗數及傷亡人數為過去10年之最，約1.78萬宗交通意外共造成約2.17萬人傷亡。關注道路設計的團體「街道變革」發表《香港行人車禍傷亡報告》（下稱報告），根據本港2015至2019年車禍資料，以「路段」為單位分析，列出全港「十大行人車禍重災區」，本報記者連日到位於榜首的「灣仔道」路段觀察，發現即使距離行人過路處僅約50米，15分鐘已有約20人直接橫過馬路。街道變革指出，過路設施位置若不符合行人理想步行路線，可致行人冒險過馬路，建議政府捨「人車分隔」策略（見另稿），增設更多過路處，並限制車輛速度，降低交通意外風險。

明報記者 孫澤芳

出行人次未「復常」

去年交通意外10年之最

新冠疫情下市民出行減少，但疫情持續兩年多，出行人次去年起已回升。運輸署資料顯示，日均乘搭公共交通工具人次由2020年約893萬，回升至去年約1055萬，貼近疫前約1200萬水平；同時，去年的交通意外及傷亡人數是過去10年最多。

為研究本港於典型交通情况下的車禍概况，「街道變革」2020年底以《公開資料守則》，從運輸署取得疫情前、即2014至2019年詳細車禍資料，並集中分析2015至2019年間數據。

長者重傷死亡率飈 非長者減

報告顯示，5年間屬「車撞車」車禍較前5年（2010至2014年）增約21%，由年均約6300多宗升至7700多宗，涉「車撞行人」的車禍及其傷亡人數則減12%，惟行人傷亡嚴重性比率（即死亡或重傷佔所有傷害的百分比）相若，維持約兩成，當中長者重傷死亡人數增加，65至69歲組別增幅達37.1%，不足60歲的年齡組別傷亡人數則全呈下跌。

車禍位置方面，報告發現5年間七成行人車禍發生在次要道路，即內街及連接主幹道的支路，主幹道佔兩成。目前運輸署以「路口」 識別交通黑點，報告則以「路段」分析，按2015至2019年全港各路段車禍密度（即每公里車禍事故次數）列出「十大行人車禍重災區」（見表），一半位於九龍，灣仔區兩路段上榜且分列第一第三，10個路段中4個靠近街市。

本報記者前日起一連兩日，分別在晚上及下午到重災區榜首、即灣仔克街及巴路士街之間的灣仔道路段觀察，發現沿路設有多個「請勿在此橫過馬路」標示，並有兩組行人過路處，最近一組距離標示約50米，不少行人直接橫過馬路。

鄰近過路處標示牌

灣仔道15分鐘20人橫過路

記者昨午約2時半觀察，15分鐘內約20人橫過馬路，有橫過馬路者向記者明言「貪方便」，該路段有多個巴士站，亦是的士上落客熱點，市民多為趕巴士及截的士橫過馬路。

街道變革發起人嚴卓衡表示，灣仔道路段過路處位置不符行人理想步行路線，致行人冒險橫過馬路，沿路鄰近路口、巴士站、車輛出入口等，故亦不宜設欄杆阻止。他指出，全港不少路段設計有類似問題，包括重災區之一的深水埗汝州街與桂林街交界，建議運輸署重新審視全港街道設計，盡可能按行人需要增設過路設施。

運署：增過路處需平衡人車需要

運輸署回覆稱，因灣仔道路段已有兩組過路處，上落客貨活動頻繁，故不適合再增設過路處；至於深水埗汝州街與桂林街交界，署方正擬議遷移和擴闊現有過路處，前期工程勘探料本月內完成。

署方重申，設置行人過路處時需平衡車輛及行人需要，會因應交通意外成因及現場實際情况，實施相應改善措施。

相關字詞﹕道路 道路安全 車禍 交通意外 街道變革

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