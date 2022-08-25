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2022年8月25日星期四
港聞二
本地陽性破7000 BA.4/5佔比增至四成 張竹君：或日破萬宗 不排除收緊措施
院舍員工下周三起須隔日驗核酸 安老業指「唔貼地」 盼日後改每周兩檢
獲通知限500人 田總取消周日10公里賽
民間查車禍黑點路段 灣仔道榜首 團體倡增過路處勿靠欄杆改善 審視全港街道設計
團體倡效英限速 汽車會：欄杆隔人車最好
理大新校門揭幕 續禁公眾入校 林大輝提2019：校方政府合作解暴力事件
首日90港生申便利北上獲批 最快數日內起行
斥被炒校長釀撕裂 陳南昌校董會：已啟招聘
律政上訴駁回 夾公仔舖裁非娛樂場 毋須因防疫停業 食環署：研判辭再跟進
做Uber被拒 Tesla車主覆核 政府引《IT狗》稱不拒科創 惟租車損交通市場
壹傳媒違契案10．25裁 辯方結案：只屬民事
黎智英勾結外國案12．1開審 料審30日
山頂纜車周六重開 載客量增75%票價加七成
家當被丟獲賠100元 露宿者覆核金額敗訴
新委4政助3曾做傳媒 1曾訪李家超 民建聯多一人入政府 環境局發展局副局長出爐
中大調查：傳媒公信力續減 港台跌幅最大
岑子杰上訴爭承認海外同婚 法庭駁回：違立法原意
房協屋邨加租2％ 首年凍租
「藉二胡見世界」 視障演奏家：盲人出路不止按摩
困緬港人憂報案反被控 組織倡加强保護 有港人遊泰遭擄走 批入境處籲上載照片不合理
憂控詐騙未能反映案件嚴重性 法律學者促立人口販運罪
後門闖茶餐廳刀刺老闆娘 20歲青年被捕
入職為「穿櫃桶底」 男子涉偷12店逾10萬元
向警擲樽經理上訴得直 官：脫罪是「出於僥倖」
六旬漢遭電車撞斃 司機被捕
大灣區GBA專題：網上搶金巴車票 返內地毋須抽籤
大灣區GBA專題：香港南沙學生拍片比賽 推動創科保育
尊子漫畫
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【Emily】葉劉72歲生日 獲贈「浪漫」人像蠟燭
【Emily】「公職王」全身而退？ 黃遠輝：遲啲答你
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【Emily】港燈派4000節能風扇套裝 助基層消暑
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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