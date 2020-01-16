大灣區GBA專題：香港南沙學生拍片比賽 推動創科保育

出席頒獎禮南沙會場的包括南沙開發區黨工委副書記謝偉、南沙區委常委、廣州南沙海外聯誼會會長阮曉紅；香港會場則有創科局副局長張曼莉、南沙華僑總會會長胡意發、大會籌委會主席吳家偉、副主席麥惠嫦及黃迪華，以及梁文廣、楊永傑等立法會議員。

冀藉創新科技改善環境

張曼莉於頒獎禮致辭稱，是次大賽緊貼國策發展趨勢，除了推進民間對創新科技的關注外，亦成為香港及南沙兩地青年交流的橋樑，增進兩地青年對科技及環保的關注。吳家偉表示，收到的參賽短片各有特色，學生創意無限又非常認真，令他印象深刻。

獲得最佳創意獎的廣州科學城愛莎外籍人員子女學校學生賈幸怡及周美慧表示，其參賽作品《帶科技領略自然》，透過鏡頭展示繁華城市如廣州、上海，再轉向環境受污染的地區，再介紹一些時尚品牌如何以科技推動生態環保。賈幸怡希望透過好與壞的一面去還原世界的模樣，讓觀眾更有真實感。初級組亞軍得獎者，來自廣州英國學校的Ho Rui，其作品《Evolution of HK》講述循環再用的重要。年僅12歲的Ho Rui表示一向對環保感興趣，希望長大後能為大灣區的生態保護盡一分力。

明報記者 陳子凌 南沙報道

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