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港聞二

向警擲樽經理上訴得直 官：脫罪是「出於僥倖」

【明報專訊】2020年5月10日，市民在各區發起「母親節行街」，綠化工程項目經理涉在旺角向警方防線投擲水樽，被控一項在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪，經審訊後罪成判囚6周。他不服定罪及刑期上訴至高等法院，法官李運騰昨日批准上訴，撤銷其定罪。判辭指出，雖然上訴人的行為非常可疑，但控方未能證明他有意激使其他示威者破壞社會安寧，明言他脫罪是「出於僥倖」。

上訴人葉浩賢（案發時24歲）被控於2020年5月10日，在旺角通菜街與豉油街交界向警方防線擲水樽，意圖激使他人破壞社會安寧。裁判官梁嘉琪去年6月裁定他罪成，判囚6周，並批准他保釋等候上訴。葉昨聞判一刻激動落淚，旁聽親友相擁而泣。

李官在判辭中指出，信納作供警員目擊被告擲水樽，惟上訴人在警員防線旁邊擲水樽，示威者則在防線的40至50米外，不能肯定示威者目睹他擲水樽。李官質疑，原審裁判官未有分析，若上訴人意圖激使示威者，為何他不站在示威者面前擲水樽。

李官總結，他「沒有疑問」上訴人是針對警方及出於惡意，但不能抹殺他只是想轉移警方注意力，或純粹出於仇警施襲。由於控方將控罪局限於「激使他人破壞社會安寧」，而未能證明這是被告的唯一合理意圖，故撤銷其定罪。判辭末段亦補充，若控方一開始將「相當可能會導致社會安寧破壞」包括在控罪詳情內，上訴結果「或許會有分別」，明言上訴人罪脫是「出於僥倖」。

【案件編號：HCMA 398/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕上訴得直 母親節行街 在公眾地方作出擾亂秩序行為 反修例事件

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