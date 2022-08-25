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港聞二

後門闖茶餐廳刀刺老闆娘 20歲青年被捕

【明報專訊】慈雲山昨日發生持刀傷人案。一名青年昨早進入茶餐廳時，老闆娘提示先掃描「安心出行」，青年突取出生果刀向她施襲，有身形健碩的食客協助制服青年，老闆娘頭部受傷清醒送院。案件由黃大仙刑事調查隊第二隊跟進。

遇襲的45歲姓曾老闆娘頭、頸受傷，由到場救護員初步包紮後，在女友人陪同上救護車送院。20歲姓馮青年涉傷人，被黑布蒙頭帶署扣查。警方初步調查，兩人在茶餐廳因瑣事爭執，馮疑用刀襲擊老闆娘。事後有網民在社交平台發文，指剛與老闆娘通電話，她精神極佳，並表示自己情况良好，希望大家安心。

傷者要求青年掃「安心」 警稱兩人因瑣事爭執

茶餐廳老闆魏先生回覆本報查詢時稱，該青年疑從後門進入店內，其妻要求他掃描安心出行，惟青年一言不發、亮刀施襲。他強調與該青年素未謀面，認為襲擊屬無差別，其行兇動機不明。被問到事件有指涉及不同政見，他澄清未曾惡意攻擊政治立場不同的人。

老闆稱無差別襲擊 否認涉政見

魏先生說不會就安全問題停業，「都要搵食和交租」，並稱於上址開業5年，與街坊關係良好，未曾有任何私人恩怨。有街坊讚老闆娘為人和善，常向學生及長者提供飲食優惠，魏先生則透露餐廳已推行「愛心飯券計劃」近3年，聯同區議員、社福機構及義工，每月向基層市民派發800至1000個飯盒，同時亦向長者、學生提供折扣優惠。

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