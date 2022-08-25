困緬港人憂報案反被控 組織倡加强保護 有港人遊泰遭擄走 批入境處籲上載照片不合理

保安局表示，39宗個案中，18名港人已確認安全，當中12人已回港。其餘21人中，10人身處緬甸，另11人身處柬埔寨，人身自由受限。

被困緬甸3個月的阿John（化名）表示，受舊同事邀請到泰國旅行兩星期，於達府湄索地區乘車吃飯期間，在邊境遭持槍武裝軍隊截停，並威脅過河到緬甸，其護照和身分證遭沒收。他講述緬甸當地狀况，指如沒交付贖金，會被賣去另一「園區」，而贖金亦提高，每間公司有不同詐騙工作，例如網上詐騙和賭場。

阿John說，曾聯絡香港入境處、中國駐緬甸和泰國大使館，惟中國駐泰國大使館指其不在泰國而未能協助；中國駐緬甸大使館則建議他嘗試逃走，惟他曾在園區目擊有逃出者中槍，認為建議不可行，大使館自7月起亦未與他聯絡。對於入境處呼籲受困者上網填表甚至上載照片，阿John指園區內不能拍照，如可拍片拍照，相信亦不需求援，批評做法不合理。

指警勸勿交贖金 有港人付贖金後可返港

已安全回港的阿Dee（化名）表示，應徵網上廣告到泰國從事3個月廣告工作，底薪5萬元，及後對方安排簽證和交通，他抵湄索地區後登車後見持有電槍、刀等武器的人，遭挾持到緬甸。阿Dee抵達後得悉要做電話詐騙工作，每日工作12小時。

阿Dee稱，最初被要求1萬美元（約7.8萬港元）贖金，其家人得悉後報警求助，同時向中國駐緬甸大使館求助，惟警方最初不受理。他的家人後來再報警，並引述警方曾勸告不要交贖金，但最後阿Dee交贖金後可離開返港。

組織籲港府與NGO合作打擊「賣豬仔」

本地反人口販賣組織「希望枝子」的停止人口販運項目經理黃筱媛表示，很多受害人因被犯罪集團強迫做非法工作，以及因集團有他們或家人的個人資料或聯絡方式，擔心人身安全受威脅，而不敢報警，甚至擔心報警後反遭檢控，冀政府可加強保護受害人；她並指港府設「識別販運人口受害人機制」，如獲識別為人口販運的受害者可獲援助，但只針對在港發生的人口販運，希望港府與非政府組織（NGO）合作，設機制共同打擊販賣港人事宜。