家當被丟獲賠100元 露宿者覆核金額敗訴

官稱未證損失 賠100不代表只值100

6名申索人為熊達富、劉嘉曦、周雄光、吳隨有、阮少碧、陳志榮；被告為律政司長。該判辭於7月21日頒布，司法機構昨上載網頁。

判辭引述申索方稱，法庭評定賠償金額時，不應由申索方提供單據證明，反而應由法庭向康文署及申索方詢問意見再判決，因此法庭沒恰當地評定賠償金額，亦無基於各人受到「精神困擾」而命令署方賠償。

林官在判辭反駁，申索方就評定金額的建議有違普通法原則，民事訟訴中申索方有責任拿證據證明其主張。申索方雖曾向法庭呈遞一張由廣興綉莊開出的單據，顯示一張三摺牀褥、一個枕頭和一張棉被總值476元，但申索方不能單憑一張單據要求提高賠償金額，更何况單據在判決後才發出，申索方未能證明單據與損失物品有何關係。

林官重申，100元象徵式賠償不代表法庭認為寢具僅值100元，而是案中無證據證明各人損失，認為在法律上並無出錯。

林官續稱，申索方無論在申索書、證人供辭抑或審訊中，均無提及「精神困擾」或就此索償，案中亦無醫學證明，遂裁定兩項覆核理由均不成立，另不作訟費命令。

【案件編號：SCTC 12527、12529-30、20434-5、37602/20】