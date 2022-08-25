山頂纜車周六重開 載客量增75%票價加七成

重開初期有優惠 可網訂

山頂纜車成人單程及來回票價分別由2018年37及52元，上升近七成至現時62及88元。重開後初期有優惠，開幕前可網上訂票，成人單程35元、來回50元。

翻新工程原預計耗資6.8億，最終超支至7.99億元，曾瑛美稱因疫情令翻新工程延期及成本上漲。被問何時回本及能否確保未來5年不會加價，她說需視乎日後旅遊業復蘇情况，又相信乘客觀賞站內新設展區及乘車後會覺得「值回票價」。她說第六代纜車壽命約30多年，短期內不會再改裝。

新纜車車身由紅色轉為綠色，每次可載210人，比第五代纜車多90人，企位由25加至43個，有167座位，其中22個為下行前向座位，讓乘客毋須坐「倒頭車」，可面向山下維港景色，另改善波浪形地板，方便乘客在傾斜的車廂站立。新纜車加裝後備控制系統，確保當主系統失靈時纜車仍能安全運行。

擴建後中環總站室內候車區可容納1300人，增設升降台及引路徑等無障礙設施，並展出第一代山頂纜車複製品及第二代纜車的動力及運作系統，讓乘客觀賞。