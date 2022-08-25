山頂纜車周六重開 載客量增75%票價加七成

【明報專訊】停運逾一年的山頂纜車周六（27日）重開並換上第六代纜車，載客量大增75%。纜車重開後加價，成人票價增加近七成，山頂纜車有限公司總經理曾瑛美提到疫情令翻新工程延期及成本上漲，工程超支約1.2億元，釐定票價時需考慮營運成本上漲及經營的可持續性。
重開初期有優惠 可網訂
山頂纜車成人單程及來回票價分別由2018年37及52元，上升近七成至現時62及88元。重開後初期有優惠，開幕前可網上訂票，成人單程35元、來回50元。
翻新工程原預計耗資6.8億，最終超支至7.99億元，曾瑛美稱因疫情令翻新工程延期及成本上漲。被問何時回本及能否確保未來5年不會加價，她說需視乎日後旅遊業復蘇情况，又相信乘客觀賞站內新設展區及乘車後會覺得「值回票價」。她說第六代纜車壽命約30多年，短期內不會再改裝。
新纜車車身由紅色轉為綠色，每次可載210人，比第五代纜車多90人，企位由25加至43個，有167座位，其中22個為下行前向座位，讓乘客毋須坐「倒頭車」，可面向山下維港景色，另改善波浪形地板，方便乘客在傾斜的車廂站立。新纜車加裝後備控制系統，確保當主系統失靈時纜車仍能安全運行。
擴建後中環總站室內候車區可容納1300人，增設升降台及引路徑等無障礙設施，並展出第一代山頂纜車複製品及第二代纜車的動力及運作系統，讓乘客觀賞。