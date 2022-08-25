壹傳媒違契案10．25裁 辯方結案：只屬民事

偷養寵物為例 屬違約非「虛假陳述」

被告黎智英（74歲）和黃偉強（60歲）否認共兩項欺詐罪。代表黎智英的資深大律師陳政龍陳辭指出，沒案例支持履行合約時隱瞞事實的一方有披露責任；當合約的條款義務繁多，難免有輕微違約情况。陳舉例，若於住宅單位在家工作、撰寫判辭或偷養寵物而沒提及，可能只屬違約並以民事訴訟處理，而非「虛假陳述」，難以刑事欺詐罪起訴。若不作聲就是違法，許多市民已犯法，法庭不可將刑事法範圍無限擴大。

陳政龍表示，租契指明蘋果日報印刷須使用上述處所出版和刊印報紙，是狹義說法，無可能「每一吋每一呎」均為指明用途，處所內有飯堂和泳池等員工設施。陳指出，力高為蘋果日報印刷投資，替壹傳媒動畫負責會計等輔助業務，與報業相關，力高無權將他人排除該空間外，故不構成「佔用」處所；且力高有繳付租金，故黎沒意圖隱瞞和欺詐。

另一辯方資深大律師黃佩琪亦認為，黃偉強沒虛假陳述欺騙科技園；又引述獲免起訴集團財務總裁周達權供稱，黃偉強不是管理層而是「大打雜」，他沒人事和財務決策權，只在周首肯下簽署律師草擬的信件，作為員工的他無責任向科技園披露。

黃稱，力高不但提供報業支援服務，民事訴訟亦不會就其佔處所只有0.16%總樓面面積而控告力高違約。辯方均指出，被告行為只令科技園未能發出違規通知書，沒使科技園蒙受不利，不構成欺詐。

控方：被告持續蓄意隱瞞

控方刑事檢控專員楊美琪陳辭稱，黎智英申請工業村用地時知悉其須作報業發展，但兩被告讓處理黎私人事務的力高進駐處所，以及沒申領牌照，如同租客聲稱在單位自住，卻瞞着業主將一房間分租予美容院。楊稱，承租人有責任主動披露事實，由於兩被告持續蓄意隱瞞，故構成虛假陳述及屬刑事責任。

辯方反駁，力高不是控方比喻的美容院，當時力高持蘋果日報印刷49%股權，形容它是父母出資借錢予蘋果日報印刷。

【案件編號：DCCC 349/21】