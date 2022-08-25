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做Uber被拒 Tesla車主覆核 政府引《IT狗》稱不拒科創 惟租車損交通市場

【明報專訊】兩名電動車Tesla的車主有意擔任Uber司機，向運輸署申請「出租汽車許可證」被拒，兩人提出司法覆核，案件昨於高院審理，法官押後至10月5日裁決。申請方在庭上強調，政府要求司機證明車輛服務需求獨特才批出許可證，看來反對Uber在港營運。政府一方以劇集《IT狗》的應用程式「PayPayDuck」舉例稱，政府不反對科技創新，但租汽車服務會影響公共交通工具的市場。

10．5裁 車主質疑拒發牌意味反對Uber

聆訊牽涉司法覆核申請人陳海滔和言偉豪（均譯音）、交通審裁處及運輸署長。法官高浩文昨以合併聆訊方式審理司法覆核申請許可及案件。本案重點在《道路交通（公共服務車輛）規例》第14條列明，申請指明出租汽車服務的類型有「合理理由需要」，才獲發出租汽車許可證。

申請方稱運輸署發出許可證標準，應僅限於車輛提供的5種服務類型，包括酒店或機場出租汽車等，而非服務的市場需求，質疑署方錯誤解讀條文。申請方續稱本案申請人和其他新入行司機，現時要證明服務類型有獨一無二的市場才獲發牌營運，造成「先有雞還是先有蛋」的問題。申請方亦認為，署方拒絕更新發牌政策，有反對Uber營運的意味。

答辯方稱，出租汽車服務會影響其他公共交通工具，故運輸署列明5種服務類型，針對的客戶和服務都有別主流交通工具。答辯方強調，政府不希望租車市場毫無限制擴張，假設有人想設珍珠奶茶店，未必符合「合理理由需要」的門檻，要有更獨特、小眾的市場需求，才能與其他競爭者區分。

法官高浩文問及，其他國家的租車服務平台有否受管制。答辯方表示，英國政府會向Uber司機發牌，但當地的士司機協會曾投訴Uber涉違例計算車資。答辯方提到，曾有劇集以程式「PayPayDuck」為題材，劇中主角用手機支付婚禮人情，意念頗創新，重申政府無意反對科技發展，但任何汽車載客服務面世之前都應接受規管。

【案件編號：HCAL 1597/21】

相關字詞﹕高等法院 運輸署長 司法覆核

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