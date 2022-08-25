港聞

港聞二

律政上訴駁回 夾公仔舖裁非娛樂場 毋須因防疫停業 食環署：研判辭再跟進

【明報專訊】位於旺角信和中心的兩間夾公仔店鋪早前被食環署票控無牌經營。原審裁判官去年裁定夾公仔機店毋須領公眾娛樂場所牌照，店舖毋須因防疫禁令停業。律政司早前以案件呈述方式向高等法院提上訴。法官黎婉姫昨頒下判辭，裁定夾公仔機不符《公眾娛樂場所條例》中的「娛樂」定義，夾公仔機店亦非條例規管的「公眾娛樂場所」，駁回上訴，意味日後公眾娛樂場所若因疫情關閉，夾公仔機店仍可營業。

店舖負責人：冀政府商合適法例

涉案店舖負責人回應裁決稱，行業需受監管，惟並非將過時法例草率套上，又冀政府與業界商討，並制定合適法例加以監管。食環署稱，政府會詳細研究判辭，徵詢律政司意見後再適當跟進。

上訴方為律政司長；答辯方Claw Boss Limited，為信和中心M層及2樓兩間夾公仔機店的經營者，共有32部夾公仔機，食環署於2020年1月22日巡查，店員未能出示有效牌照。

原審裁判官張天雁於裁決稱，根據《公眾娛樂場所條例》附表1（i）就「娛樂」的定義、在1951年的版本「旋轉木馬、摩天輪或其他為娛樂而設計的機械裝置」，張官認為「旋轉木馬、摩天輪」這類都是給公眾人士駕駛或乘坐、作娛樂用途的較大型裝置，基於同類法律原則，「其他為娛樂而設計的機械裝置」不應太遠離「為公眾人士駕駛或乘坐」的解釋，法庭不能輕易擴闊定義，裁定夾公仔機不符條例中「娛樂」的定義。

律政司稱94年修訂後條例擴 官不同意

律政司上訴則稱，《公眾娛樂場所條例》附表1（i）的條例1994年被修訂為「《機動遊戲機（安全）條例》下的機動遊戲機或其他為遊樂而設計的機械裝置」，該修訂足以擴闊條例領域，達至「控制人群聚集」及「確保公眾安全」。而夾公仔機藉操控桿夾起想要的公仔，性質是「娛樂」多於「售賣」，有別以「售賣」為主的扭蛋機。

高院法官黎婉姫昨於判辭稱，條文在1994年修訂後「旋轉木馬、摩天輪」被「機動遊戲機」取代，兩者屬同類，餘下的差別就只是以「遊樂」取代「娛樂」，故沒充分基礎支持修訂後擴寬了法例定義。

裁夾公仔不屬機動遊戲機 不符「娛樂」

法官續稱，夾公仔機明顯不屬「機動遊戲機」，本案關鍵便轉移到夾公仔機是否屬「其他為遊樂而設計的機械裝置」。按照同類法律原則，夾公仔機並不屬「機動遊戲機」同類機械裝置，故不符「娛樂」定義。

至於原審法官裁定夾公仔機不符「娛樂」定義後，卻不肯定相關店舖是否應受規管，法官認為屬法律上犯錯，重申得出首個結論後，夾公仔機店便不應受《公眾娛樂場所條例》規管。

【案件編號：HCMA 503/21】

相關字詞﹕上訴駁回 律政司 案件呈述 公眾娛樂場所條例 夾公仔店 新冠疫情

上 / 下一篇新聞

本地陽性破7000 BA.4/5佔比增至四成 張竹君：或日破萬宗 不排除收緊措施
本地陽性破7000 BA.4/5佔比增至四成 張竹君：或日破萬宗 不排除收緊措施
院舍員工下周三起須隔日驗核酸 安老業指「唔貼地」 盼日後改每周兩檢
院舍員工下周三起須隔日驗核酸 安老業指「唔貼地」 盼日後改每周兩檢
獲通知限500人 田總取消周日10公里賽
獲通知限500人 田總取消周日10公里賽
民間查車禍黑點路段 灣仔道榜首 團體倡增過路處勿靠欄杆改善 審視全港街道設計
民間查車禍黑點路段 灣仔道榜首 團體倡增過路處勿靠欄杆改善 審視全港街道設計
團體倡效英限速 汽車會：欄杆隔人車最好
團體倡效英限速 汽車會：欄杆隔人車最好
理大新校門揭幕 續禁公眾入校 林大輝提2019：校方政府合作解暴力事件
理大新校門揭幕 續禁公眾入校 林大輝提2019：校方政府合作解暴力事件
首日90港生申便利北上獲批 最快數日內起行
首日90港生申便利北上獲批 最快數日內起行
斥被炒校長釀撕裂 陳南昌校董會：已啟招聘
斥被炒校長釀撕裂 陳南昌校董會：已啟招聘
做Uber被拒 Tesla車主覆核 政府引《IT狗》稱不拒科創 惟租車損交通市場
做Uber被拒 Tesla車主覆核 政府引《IT狗》稱不拒科創 惟租車損交通市場
壹傳媒違契案10．25裁 辯方結案：只屬民事
壹傳媒違契案10．25裁 辯方結案：只屬民事
黎智英勾結外國案12．1開審 料審30日
黎智英勾結外國案12．1開審 料審30日
山頂纜車周六重開 載客量增75%票價加七成
山頂纜車周六重開 載客量增75%票價加七成
家當被丟獲賠100元 露宿者覆核金額敗訴
家當被丟獲賠100元 露宿者覆核金額敗訴
新委4政助3曾做傳媒 1曾訪李家超 民建聯多一人入政府 環境局發展局副局長出爐
新委4政助3曾做傳媒 1曾訪李家超 民建聯多一人入政府 環境局發展局副局長出爐
中大調查：傳媒公信力續減 港台跌幅最大
中大調查：傳媒公信力續減 港台跌幅最大
岑子杰上訴爭承認海外同婚 法庭駁回：違立法原意
岑子杰上訴爭承認海外同婚 法庭駁回：違立法原意
房協屋邨加租2％ 首年凍租
房協屋邨加租2％ 首年凍租
「藉二胡見世界」 視障演奏家：盲人出路不止按摩
「藉二胡見世界」 視障演奏家：盲人出路不止按摩
困緬港人憂報案反被控 組織倡加强保護 有港人遊泰遭擄走 批入境處籲上載照片不合理
困緬港人憂報案反被控 組織倡加强保護 有港人遊泰遭擄走 批入境處籲上載照片不合理
憂控詐騙未能反映案件嚴重性 法律學者促立人口販運罪
憂控詐騙未能反映案件嚴重性 法律學者促立人口販運罪
後門闖茶餐廳刀刺老闆娘 20歲青年被捕
後門闖茶餐廳刀刺老闆娘 20歲青年被捕
入職為「穿櫃桶底」 男子涉偷12店逾10萬元
入職為「穿櫃桶底」 男子涉偷12店逾10萬元
向警擲樽經理上訴得直 官：脫罪是「出於僥倖」
向警擲樽經理上訴得直 官：脫罪是「出於僥倖」
六旬漢遭電車撞斃 司機被捕
六旬漢遭電車撞斃 司機被捕
大灣區GBA專題：網上搶金巴車票 返內地毋須抽籤
大灣區GBA專題：網上搶金巴車票 返內地毋須抽籤
大灣區GBA專題：香港南沙學生拍片比賽 推動創科保育
大灣區GBA專題：香港南沙學生拍片比賽 推動創科保育
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】民調被指趨向符政府要求 鍾劍華：以數論數 籲公道看民研
【Emily】民調被指趨向符政府要求 鍾劍華：以數論數 籲公道看民研
【Emily】中秋金多寶8000萬9‧13攪珠 觀塘廣場投注站「綠升級」
【Emily】中秋金多寶8000萬9‧13攪珠 觀塘廣場投注站「綠升級」
【Emily】葉劉72歲生日 獲贈「浪漫」人像蠟燭
【Emily】葉劉72歲生日 獲贈「浪漫」人像蠟燭
【Emily】「公職王」全身而退？ 黃遠輝：遲啲答你
【Emily】「公職王」全身而退？ 黃遠輝：遲啲答你
【Emily】疫下無O-camp 港大天文學會失觀星好時辰
【Emily】疫下無O-camp 港大天文學會失觀星好時辰
【Emily】港燈派4000節能風扇套裝 助基層消暑
【Emily】港燈派4000節能風扇套裝 助基層消暑