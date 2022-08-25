律政上訴駁回 夾公仔舖裁非娛樂場 毋須因防疫停業 食環署：研判辭再跟進

店舖負責人：冀政府商合適法例

涉案店舖負責人回應裁決稱，行業需受監管，惟並非將過時法例草率套上，又冀政府與業界商討，並制定合適法例加以監管。食環署稱，政府會詳細研究判辭，徵詢律政司意見後再適當跟進。

上訴方為律政司長；答辯方Claw Boss Limited，為信和中心M層及2樓兩間夾公仔機店的經營者，共有32部夾公仔機，食環署於2020年1月22日巡查，店員未能出示有效牌照。

原審裁判官張天雁於裁決稱，根據《公眾娛樂場所條例》附表1（i）就「娛樂」的定義、在1951年的版本「旋轉木馬、摩天輪或其他為娛樂而設計的機械裝置」，張官認為「旋轉木馬、摩天輪」這類都是給公眾人士駕駛或乘坐、作娛樂用途的較大型裝置，基於同類法律原則，「其他為娛樂而設計的機械裝置」不應太遠離「為公眾人士駕駛或乘坐」的解釋，法庭不能輕易擴闊定義，裁定夾公仔機不符條例中「娛樂」的定義。

律政司稱94年修訂後條例擴 官不同意

律政司上訴則稱，《公眾娛樂場所條例》附表1（i）的條例1994年被修訂為「《機動遊戲機（安全）條例》下的機動遊戲機或其他為遊樂而設計的機械裝置」，該修訂足以擴闊條例領域，達至「控制人群聚集」及「確保公眾安全」。而夾公仔機藉操控桿夾起想要的公仔，性質是「娛樂」多於「售賣」，有別以「售賣」為主的扭蛋機。

高院法官黎婉姫昨於判辭稱，條文在1994年修訂後「旋轉木馬、摩天輪」被「機動遊戲機」取代，兩者屬同類，餘下的差別就只是以「遊樂」取代「娛樂」，故沒充分基礎支持修訂後擴寬了法例定義。

裁夾公仔不屬機動遊戲機 不符「娛樂」

法官續稱，夾公仔機明顯不屬「機動遊戲機」，本案關鍵便轉移到夾公仔機是否屬「其他為遊樂而設計的機械裝置」。按照同類法律原則，夾公仔機並不屬「機動遊戲機」同類機械裝置，故不符「娛樂」定義。

至於原審法官裁定夾公仔機不符「娛樂」定義後，卻不肯定相關店舖是否應受規管，法官認為屬法律上犯錯，重申得出首個結論後，夾公仔機店便不應受《公眾娛樂場所條例》規管。

【案件編號：HCMA 503/21】