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獲通知限500人 田總取消周日10公里賽

【明報專訊】香港田徑總會及中國香港游泳總會前日分別接獲政府通知，原定下周日（28日）舉辦的新鴻基地產香港十公里錦標賽及於10月舉辦的維港渡海泳，活動人數連同工作人員各以500為上限，田總昨日宣布取消10公里錦標賽。兩總會均指獲通知前未接到任何消息。政府未有正面回應活動人數上限的準則如何釐定，亦未有回應其他大型活動會否受影響。田總將爭取馬拉松等活動如期舉行，而樂施會擬於11月舉辦樂施毅行者，至今仍未收到相關部門對申請的正式回覆。

維港渡海泳同受限

田總泳總：已嚴格執行防疫措施

田總及泳總昨發聯合聲明，指出兩項賽事已嚴格執行防疫措施，包括要求確保跑手和泳手完成疫苗接種、安排賽前48小時做核酸檢測，及以分批起步安排方式作賽；亦曾提出將比賽出發分為多個小組，使每組參賽隊伍少於500人，惟相關部門仍決定大幅減少比賽名額。

香港田徑總會主席關祺稱，周日的比賽未計工作人員，有逾千名參加者，認為僅讓部分人參加做法不公道，乾脆取消比賽；又稱不排除重新申請舉辦10公里錦標賽，但要審視新冠疫情情况。中國香港游泳總會會長王敏超稱，單計去年舉辦的維港渡海泳已有700多名工作人員，認為當局所設人數標準未有考慮實際情况，他認為當局可預早詢問比賽安排，期望往後可繼續與政府商討比賽安排。

樂施毅行者擬11月辦 仍未獲覆

本港未來將舉行多項大型活動，如田總會舉辦香港馬拉松、香港山路錦標賽、香港半馬拉松挑戰賽等，關祺稱這些賽事未收到當局通知，會爭取如期舉行。香港國際七人欖球賽將於11月4日至6日復辦，香港欖球總會行政總裁麥偉彬（Robbie McRobbie）稱，正詳細籌劃球賽，並與港府密切聯繫。樂施會早前亦宣布盼於11月舉行樂施毅行者，樂施會發言人昨稱仍未收到相關部門對毅行者申請的正式回覆，正跟政府溝通，盼盡快獲答覆。

當局稱按規例處理活動申請

政府發言人被問到當局如何釐定參加人數上限為500的準則、未來的大型活動會否受影響時，未有正面回應，僅稱會根據《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》的規定，處理接獲的活動申請。

（新冠疫情）

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