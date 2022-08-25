院舍員工下周三起須隔日驗核酸 安老業指「唔貼地」 盼日後改每周兩檢

社署發言人又稱，政府昨已通知院舍業界有關安排，當中包括全面增加對院舍的檢測支援。

據悉，醫衛局、衛生署及社署昨午與業界開網上會議，有參與會議的李輝表示，有關部門稱新安排將維持一個月，屆時檢討成效。她補充，相比第五波高峰期，院舍院友及職員疫苗接種率大升，港府不能再用舊有思維建立免疫屏障，嘆「點解最需要嘅時候（政府）唔做嘢，要喺𠵱家做呢啲疲於奔命嘅工夫」。

梁子超指有空窗期 倡獲結果方上班

呼吸系統科專科醫生梁子超形容，新安排對堵截院舍個案有一定效果，惟連同等待檢測結果的時間，兩日一檢仍有一定「空窗期」，認為核酸檢測對控制院舍疫情只屬輔助措施，最主要須靠職員避免高危活動、出現病徵盡快自行檢測。

梁補充，是否需要收緊至每日一次須視乎檢測人手而定，但認為新安排仍有改善空間，如可劃一要求院舍職員晚上留樣本，翌日收到結果才上班，以減低因未有結果而有帶病毒員工上班播疫的風險。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨在疫情記者會表示，院舍長者甚少外出，若有院舍出現爆發，較大可能由在社區有較多活動的員工帶病毒入院舍。她補充，院舍院友抵抗力普遍較差，另因有其他基礎病，染疫後較常出現嚴重、死亡個案，故希望避免任何出現感染的情况以加強保護院友。

港灣道體育館9月起改暫託中心

另外，社署昨宣布，港灣道體育館將改為暫託中心，並於9月1日投入運作，設130個牀位接收輕症或無病徵的染疫長者。連同今日開始運作的天水圍體育館暫託中心，署方轄下有4間暫託中心，共提供600張病牀。

（新冠疫情）